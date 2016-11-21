Москва, 21 ноября, 2016, 13:13 — ИА Регнум. В современном мире воля народа выражается с помощью голосования, что и продемонстрировали крымчане, придя на участки в марте 2014 года. Об этом в интервью в фильме американского режиссёра Оливера Стоуна «Украина в огне» заявил президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Я бы хотел спросить, что такое демократия? Демократия — это политика, основанная на воле народа. Как выясняется воля народа? В современном мире — с помощью голосования. Люди пришли, свыше 90%, и свыше 90% проголосовали за присоединение к России», — сказал Путин.

Он призвал «уважать выбор людей»: «Не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии. У нас не было там никаких боевых действий, там никто не стрелял. Никто никого не убивал».

Напомним, референдум в Крыму состоялся в марте 2014 года. По итогам референдума более 90% крымчан и жителей Севастополя проголосовали за воссоединение полуострова с Россией. Спустя несколько дней президент РФ Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.