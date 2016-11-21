Волгоград, 21 ноября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. В администрации Волгограда стало вакантным кресло заместителя главы администрации города по вопросам культуры и социальной политики Анатолий Омельченко. Сегодня, 21 ноября, чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию. Эту информацию в городской мэрии подтвердили, однако пока не уточняется, кто займет его место.

Mechta-dance.ru Спортсмены школы «Мечта»

Связана ли отставка в недавним громким скандалом, в котором оказался замешан чиновник, также неизвестно. Напомним, 10 ноября недавно назначенный вице-мэром Анатолий Омельченко побывал с проверкой в детско-юношеской спортивной школе «Мечта», в которой готовят спортсменов по спортивно-бальным танцам. Школа славится своими достижениями и всходит в ТОП-10 России.

Между тем, в процессе общения с педагогами, руководством школы Омельченко позволил себе ряд резких и оскорбительных высказываний в адрес воспитанников школы, назвав их «однополыми существами, крутящими попами». Кроме того, он сравнил обучение и занятия бальными танцами с деятельностью гомосексуального характера. Об этом сообщается в петиции, которую возмущенные родители разместили на популярной платформе в сети Интернет, передает корреспондент ИА REGNUM. По словам автора обращения, в котором подписанты потребовали отстранить от должности вице-мэра Волгограда за оскорбление спортсменов-бальников, Омельченко «не стеснялся в выражениях и предложил спортивной школе искать помещение на коммерческой основе для подобных занятий, обещал, что эта спортивная школа будет первой в Волгограде, которую он закроет». Удивляет то, что сам Омельченко много лет работал актером и преподавал актерское мастерство. Он, по мнению автора обращения, должен как никто поддержать спорт высших достижений.

Всего подписи под петицией поставили боле 4,4 тыс. человек.

Добавим, что на должность заместителя главы администрации Волгограда Анатолий Омельченко был назначен 19 октября текущего года. До этого кресло вице-мэра пустовало почти три месяца.