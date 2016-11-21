Варшава, 21 ноября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. «Никто, кроме Польши, не упоминает о Крыме — практически вся Европа неофициально признала эту аннексию», — заявил в интервью порталу Onet. pl министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский, комментируя итоги президентских выборов в США.

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По мнению Ващиковского, избранный президент Дональд Трамп ничего не сделает великого в отношении этой проблемы, если дела будут идти тихо. Вмешаться он решит, считает глава польской дипломатии, если вдруг Россия начнет напрямую вмешиваться в дела Украины на востоке страны.

Польша является последней страной, которая требует «уважать закон» в отношении Крыма. Но будет ли при этом правительство сокращать помощь Украине, задается вопросом издание. Как заявил в ответ Ващиковский, «вопреки расхожему мнению, она (помощь — ИА REGNUM ) вовсе не является большой. Другое дело, что Украина в целом не просит материальной помощи».