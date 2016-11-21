Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2016, 11:46 — ИА Регнум.

Гандбольный клуб «Ростов-Дон» уступил в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов ЕГФ венгерскому «Дьеру». Поединок состоялся на выезде и завершился с результатом 32:25. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донской команды 21 ноября, итог встречи на положение команд в турнирной таблице повлиять уже не мог.

Vk.com/rostovhandball Гандбол

По словам линейного игрока сборной России и ГК «Ростов-Дон» Ксении Макеевой, команда играла достойно исходя из того состава, который прибыл на игру.

«В первом тайме мы были командой: вели в счете, было много хороших моментов, играли под девизом «Один за всех и все за одного». Во второй половине получили много удалений, не до конца сыграли в нападении и поэтому пришли к такому результату. Конечно, мы расстроены, раздосадованы тем, что вылетели из Лиги чемпионов. Это до сих пор не укладывается в голове. Но нужно сделать выводы, провести работу над ошибками, дальше продолжать работать. Главное — не опускать руки, быть командой и продолжать сплоченно играть», — отметила гандболистка.

О том, что команда Яна Лесли теперь будет биться за Кубок ЕГФ, стало известно на прошлой неделе после проигрыша румынскому «Бухаресту» (20:22).

«Мы разочарованы поражением. В конце встречи у команды были шансы спастись, но мы не реализовали слишком много моментов. Мы не выложились на 100%. И в этом моя вина», — прокомментировал поражение наставник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на такой результат никто не рассчитывал, так как донской клуб эксперты считали одной из самых сильных команд турнира.

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