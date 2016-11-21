Москва, 21 ноября, 2016, 11:40 — ИА Регнум. Член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя результаты праймериз президентских выборов во Франции, назвал сенсационным 44% голосов, которые получил бывший премьер-министр страны Франсуа Фийон. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Константин Коровин. Ночной Париж. 1920-е

Пушков также обратил внимание на результат в 27%, которые получил бывший премьер-министр Ален Жюппе. «Сенсация во Франции! На праймериз у республиканцев атлантист Жюппе почти повержен (27%), а лидирует Ф. Фийон (44%), противник вражды с Россией», — написал он.

Пушков также отметил, что бывший президент Франции Николя Саркози, выйдя из борьбы, призвал сторонников отдать голоса за Фийона. По его прогнозам, реальными кандидатами на пост президента Франции становятся Фийон и лидер правой политической партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

«Теперь, вероятно, Фийон и Ле Пен будут бороться за пост президента», — написал он.

Пушков отметил, что сенсационная победа Фийона оказалась неожиданной для атлантистов. Теперь, если на выборах победит Фийон, канцлер Германии Ангела Меркель лишится поддержки Парижа.

«В сл. победы Фийона распадется тандем Берлин — Париж в том, что касается России. Меркель останется с Варшавой и прибалтами. Почти одиночество», — написал Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на праймериз за Фийона проголосовали 43% опрошенных, 26% респондентов высказались в поддержку Жюппе. Второй тур праймериз состоится 27 ноября, его участниками станут, по всей видимости, Фийон и Жюппе. Саркози не будет участвовать в президентской кампании.