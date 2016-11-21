Нью-Дели, 21 ноября, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Число жертв железнодорожной катастрофы в северном индийском штате Уттар-Прадеш увеличилось до 142, ранения получили более 200 человек, сообщает 21 ноября Reuters.

Goodfon.ru Железная дорога

Сотрудники полиции сообщили, что спасатели обследовали все 14 вагонов пассажирского поезда, потерпевшего крушение в районе города Пукраян, более 500 пассажиров были спасены.

«Спасательная операция завершена. Мы считаем, что все тела погибших были обнаружены», — сказал генеральный инспектор полиции в северном городе Канпур Заки Ахмед.

Напомним, железнодорожная авария произошла 20 ноября в районе города Пукраян, расположенного в 65 км к югу от города Канпур. Эта железнодорожная катастрофа стала самой крупной с 2010 года, когда в штате Западная Бенгалия в результате железнодорожной аварии погибли более 140 человек.