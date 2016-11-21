Таллин, 21 ноября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Новое правительство Эстонии выступает за сохранение прежнего внешнеполитического курса, который включает в себя наращивание присутствия войск НАТО в Прибалтике, повышение расходов на оборону и национальную безопасность, а также сохранение санкционной политики в отношении России. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает эстонское общественно-правовое телерадиовещание ERR со ссылкой на новый коалиционный договор и заявление будущих министров.

Либорио Проспери. Лобби Палаты Общин. 1886

Так, основной кандидат на пост министра обороны, член Союза правых партий «Отечество — Республика» Марко Михкельсон убежден, что Эстония не только сохранит выделение 2% ВВП на оборонные нужды, но и увеличит этот показатель. Он напомнил, что его страна остается одной из пяти стран — членов НАТО, которые придерживаются такой пропорции расходов. Михкельсон заверил эстонские СМИ, что, скорее всего, вырастут инвестиции в проекты, связанные с обороной.

Сохранит свой пост министр юстиции, председатель Союза правых партий «Отечество — Республика» Урмас Рейнсалу. Именно он ранее выступил с инициативой создания совместной эстоно-латвийско-литовской комиссии министерств юстиции по подсчету ущерба от «советской оккупации» и востребования с России компенсаций за это. Комиссия уже произвела первые расчеты и сейчас разрабатывает правовой механизм востребования компенсаций.

Как сообщил новый министр иностранных дел Эстонии, член Социал-демократической партии Свен Миксер, в его обязанности входит налаживание как можно более тесных связей с партнерами по НАТО и Евросоюзу. Он намерен повысить влияние эстонской внешней политики в крупнейших международных организациях. Миксер выступает за сохранение санкционной политики в отношении России, которую Эстония будет проводить до восстановления территориальной целостности Украины (возвращения ей Крыма).

В то же время в МИД Эстонии не исключают, что при нынешнем Кабинете министров удастся ратифицировать пограничный договор с Россией. Впрочем, Эстония уверена, что решение данного вопроса зависит целиком от политической воли российской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 20 ноября президент Эстонии Керсти Кальюлайд поручила председателю Центристской партии Юри Ратасу сформировать новый состав правительства в качестве его главы. Центристы уже согласовали со своими партнерами по коалиции — Союзом правых партий «Отечество — Республика» и Социал-демократической партией — как программу нового правительства, так и распределение министерских портфелей. Центристы, помимо поста премьер-министра, получат посты министров экономики и коммуникаций, образования и науки, сельской жизни (сельского хозяйства) и государственного управления. 21 ноября парламент должен утвердить новое правительство после выступления Ратаса перед депутатами с политическим докладом. Уже 24 ноября новое правительство проведет первое заседание.

Напомним, что Центристская партия имеет партнёрское соглашение с партией «Единая Россия». В недавнем интервью председатель Центристской партии Юри Ратас заявил, что это соглашение уже несколько лет не действует. Однако, про процедуру остановки или разрыва этого соглашения официально не заявляли ни Центристская партия, ни «Единая Россия».