Тамбов, 21 ноября, 2016, 10:02 — ИА Регнум. Юрий Рогачев покинул пост главы администрации Тамбова. Решение о его досрочной отставке 21 ноября на внеочередном заседании приняли депутаты Тамбовской городской думы. Как передает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии «Единая Россия», ранее губернатор Александр Никитин посоветовал депутатам принять отставку Рогачева, объяснив это заботой об этике.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тамбов

Юрий Рогачев написал заявление о досрочной отставке по собственному желанию сразу после того, как стало известно о подозрениях в злоупотреблении должностными полномочиями при строительстве дорог в Знаменском районе. Депутаты приняли отставку единогласно.

Исполняющим обязанности мэра назначен Дмитрий Алехин, который до этого занимал пост первого заместителя главы администрации. Вскоре будет назначен конкурс на замещение должности. Кандидатов на должность сначала выберет специально созданная комиссия, в которую войдут представители гордумы и администрации Тамбовской области. После пройдет голосование в гордуме.

ИА REGNUM отмечает, что ранее в тамбовском отделении партии «Единая Россия» заявили, что членство Юрия Рогачева в партии будет приостановлено в случае возбуждения в отношении него уголовного дела.

«Также и по результатам рассмотрения уголовного дела приостановление членства в партии прекращается по решению органов, принявших решение о приостановлении, либо решается вопрос об исключении из партии в порядке, предусмотренном Уставом», — цитирует пресс-служба руководителя регионального исполнительного комитета партии Алексея Беляева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, региональное УФСБ передало в СУ СК РФ по Тамбовской области материалы проверки, которая была проведена по факту выделения 118 млн рублей на строительство дорог в Знаменском районе региона. В связи с этим делом Юрий Рогачев, который в то время занимал пост главы администрации Знаменского района, может попасть под статью «Злоупотребление должностными полномочиями». Сейчас по делу уже возбуждено уголовное дело в отношении руководителя строительной фирмы, которая должна была провести ремонт двух дорог. По версии следствия, компания предоставила в администрацию района подложные документы, где была завышена стоимость работ. Однако сами обязательства выполнены не были.

Напомним, Юрий Рогачев был выбран главой администрации Тамбова в ноябре 2015 года. При этом в своей предвыборной программе он сделал упор на ремонт городских дорог, создание комфортной экологической ситуации, инвестициях и развитии внутреннего туризма. В итоге 30 депутатов из 34 поддержали его.