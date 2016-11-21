Екатеринбург, 21 ноября, 2016, 09:21 — ИА Регнум. В Екатеринбурге более 1500 человек остаются без обещанных квартир. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили пайщики жилого комплекса «Первый Николаевский».

Страница депутата Государственной думы Андрея Альшевских в Facebook Уральские пайщики готовы обратиться за помощью к Трампу

По их словам, строительство жилья ведёт организация «УктусСтрой» — дочерняя компания некоммерческого партнёрства «Уралэнергостройкомплекс». А ответственным за свои несчастья они называют депутата Екатеринбургской городской думы от «Единой России» Игоря Плаксина, который и является директором НП «Уралэнергостройкомплекс».

Жилой комплекс расположен в Заречном микрорайоне Екатеринбурга. Согласно проекту, он должен состоять из трёх «свечек»: на 14, 25 и 32 этажа. Первые две уже почти готовы, а третья находится практически в самом начале строительства.

По словам пайщиков, строительство жилого комплекса заморожено. Они написали уже порядка 300 обращений в различные структуры и побывали на более чем 30 встречах с чиновниками. Городские и областные власти в курсе проблемы, заявляют граждане. При этом, по их словам, с Плаксиным и с возглавляемым им НП «Уралэнергостройкомплекс» не удаётся выйти на диалог.

19 ноября доведённые до отчаяния люди вышли в центр Екатеринбурга, на площадь Труда. Митингу не помешал даже мороз. Они пока надеются на то, что власти их услышат. Но надежды всё меньше. Это наглядно демонстрирует один из их плакатов, на котором значился призыв о помощи к избранному президенту США Дональду Трампу.

В самой компании не смогли прокомментировать ситуацию. Связаться с Игорем Плаксиным не удалось. Между тем, по данным портала 66.ru, сейчас НП «Уралэнергостройкомплекс» ищет партнёров для завершения строительства.

Вполне возможно, что проблема пайщиков будет поднята на правительственном часе в Государственной думе. 30 ноября с депутатами встретится министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, и депутат Андрей Альшевских собирается обратить его внимание на данную ситуацию.