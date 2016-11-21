Москва, 21 ноября, 2016, 09:06 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ усовершенствуется правовое регулирование подключения объектов капитального строительства к сетям газораспределения, сообщается на сайте правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

В частности, упрощаются процедуры подключения в случаях, если сеть газораспределения проходит по территории участка, на котором расположен подключаемый объект капитального строительства.

Определён порядок подключения объектов капитального строительства к сети газораспределения в случаях, если земельные участки, на которых расположены эти объекты, не принадлежат владельцам этих объектов, и перечень документов, представляемых в таком случае заявителем в газораспределительную организацию.

Уточнены мероприятия, проводимые в случае замены (реконструкции) газоиспользующего оборудования. Установлены особенности подключения объектов капитального строительства, принадлежащих разным заявителям.

Также правила дополнены положением о том, что к заявлению об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту прилагается положительное заключение экспертизы проекта газоснабжения в случае, если такая экспертиза предусмотрена законодательством.