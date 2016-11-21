Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2016, 07:20 — ИА Регнум.

В администрации Ростова-на-Дону после смены сити-менеджера произошли первые кадровые изменения. Так, покинул кабинет заместителя градоначальника по организационно-правовым и кадровым вопросам Павел Голота, сообщили ИА REGNUM в городской администрации 21 ноября.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Администрация Ростова-на-Дону

Уточняется, что Голота, проработав в этой должности четыре неполных месяца, уволился по собственному желанию. На пост замглавы он был назначен главой ростовской администрации Сергеем Горбанем 25 июля этого года. До этого времени был заместителем директора частной охранной организации, занимал должность первого заместителя гендиректора ЗАО «Строительно-монтажное управление № 1». По неофициальным данным, Голота был личным телохранителем Горбаня.

В чиновничьей должности в ведении Павла Голоты были управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации, правовое управление, управление по контрольно-организационной работе и связям с общественными объединениями, городской отдел ЗАГСа, отдел бухгалтерского учета, отчетности и планирования расходов городской администрации, сектор по закупкам, муниципальный архив.

Напомним, что 7 ноября в Ростове-на-Дону муниципальный парламент поддержал кандидатуру Виталия Кушнарева на пост сити-менеджера города. До соответствующего назначения он возглавлял министерство транспорта Ростовской области. По словам Кушнарёва, резких кадровых перемен в структуре ростовской администрации с его приходом не предвидится. Главная задача — работать в команде на благо города.

Также по теме: «Ростов-на-Дону умирает в пробках»: сити-менеджер хочет искоренить проблему

Сити-менеджер Ростова-на-Дону взялся за одну из бед города — «ливнёвки»

Как уже сообщало ИА REGNUM, первый сити-менеджер Ростова-на-Дону был назначен в ноябре 2014 года. Им стал вице-губернатор Сергей Горбань, который доверие жителей города-миллионника не оправдал.

«Сергей Горбань — талантливый политработник, но никакой не хозяйственник. Он не чувствовал город, а город не чувствовал его. Горбань — человек, так и не ставший ростовским», — считает ростовский политолог Юрий Гиренко.

Ранее по теме: «Сити-менеджер Ростова-на-Дону — хороший политик, но не хозяйственник»