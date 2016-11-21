Пекин, 21 ноября, 2016, 05:47 — ИА Регнум. Согласно заявлению, размещенному на официальном сайте Народного банка Китая, курс национальной валюты КНР к американскому доллару в очередной раз побил собственный антирекорд. 21 ноября главный финансовый регулятор страны установил следующий курс: за 1 доллар США дают 6,8985 юаня. Таким образом, всего за один день национальная валюта КНР «подешевела» еще на 189 базисных пунктов, пишет «Синьхуа».

Valutaworld.ru Юань

В последний раз подобный курс был зафиксирован в разгар мирового кризиса — в июне 2008 г. ЦБ КНР девальвирует юань уже 12 дней подряд. Как утверждают в Пекине, данный процесс вызван внешними факторами, в том числе международной валютной деятельностью.

Все больше специалистов начинают сомневаться в правдивости слов китайского руководства. По мнению большинства экономистов из Европы и США, Пекин намеренно обесценивает собственную валюту, тем самым стимулируя рост экспорта. С помощью данной меры Китай намерен поддержать национальную экономику, переживающую в настоящий момент не самые лучшие времена.

В августе 2015 г. Пекин начал реформировать механизм формирования обменного курса юаня к доллару США. Западные экономисты отмечают, что теневая монетарная политика Пекина, старающегося всеми способами скрыть отток средств из Китая, может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, согласно заявлению, размещенному на официальном сайте ЦБ КНР, 18 ноября курс юаня к доллару составил 6,8796. Таким образом, банк ослабил юань по отношению к доллару еще на 104 базисных пункта.