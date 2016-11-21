Москва, 21 ноября, 2016, 03:04 — ИА Регнум. Есть подтвержденные данные об умиравших от голода детях и о том, как дети ели комбикорм и как после этого комбикорма они умирали — в конце XX века в России, заявил 20 ноября в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян. Это не страшилки, не политическая пропаганда — это факты, добавил политик.

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«Но самое страшное не это, хотя, казалось бы, страшнее некуда. Самое страшное, что все это делали люди, которые говорили, что большевики виноваты в том, что они забыли, что одна слеза одного ребенка не стоит любых преобразований. Вот это делали эти люди», — указал политик.

Также политолог напомнил, что эти ужасающие вещи делали не абы кто, а люди из элиты коммунистической партии. И справедливы утверждения о том, что КПСС отвечает за всё, ведь действительно, когда пленум КПСС в момент съезда отменил 6-ю статью Конституции СССР, то есть отказался от власти — это сделал пленум КПСС и он несет ответственность за все, что происходило.

Но, с точки зрения Кургиняна, если говорить по существу, то ведь и Егор Гайдар не диссидент, вышедший из ГУЛАГа и пришедший делать новую страну. Это человек, работавший в журнале «Коммунист» и газете «Правда», он — типичный представитель номенклатуры, то есть, по словам политика, представитель «типичного, кондовейшего круга коммунистов». Имея в качестве идеологического руководства фантастику братьев Стругацких, «реформаторы» вели себя как прогрессоры из Стругацких, а не как учёные, не как ответственные перед страной и народом руководители.

В результате вместо реформ, заявил Сергей Кургинян, «шло тупое, вне всякой мировой линии развития, ограбление народа. Никаких механизмов, которые человечество использовало для перехода к рынку и капитализму, использовано не было. Были использованы утопии братьев Стругацких и грабеж — наглый прямой грабеж населения — больше ничего».

Отметим, что передача была посвящена четвертьвековому юбилею рыночных реформ Егора Гайдар названных «шоковой терапией». В ходе дискуссии известные политики, режиссеры и общественные деятели, высказали свое мнение, как о самой реформе, так и эпохе ее породившей.