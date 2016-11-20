Порт-о-Пренс, 20 ноября, 2016, 20:45 — ИА Регнум. На Гаити стартовали долгожданные президентские и парламентские выборы. На должность президента страны претендуют 27 кандидатов. Полномочия президента Мишеля Мартейи истекли в феврале этого года, однако прошедшие в октябре 2015 года выборы были признаны несостоявшимися из-за обвинений в нарушениях и махинациях, что в итоге привело к вакууму власти в стране. На протяжении года страну возглавлял временный президент Жоселерм Привер, сообщает BBC.

Vanderlindenma Выборы

Основные кандидаты на пост президента Гаити — Жюд Селестан от Альтернативной лиги за прогресс и гаитянскую эмансипацию, Жовенель Моиз от партии «Тет Кале», Жан-Шарль Моиз от политической платформы «Питит Дессалан» и Мариз Нарсисс от партии «Фанми лаваляс», комментирует TeleSUR.

Как заявил временно исполняющий обязанности президента страны Жоселерм Привер, на выборах должна «преобладать прозрачность, чтобы победили те, которых выберет народ». Он уверен, что политическая стабильность в Гаити поможет обуздать чрезмерную миграцию. А гаитяне должны привыкнуть решать свои собственные проблемы сами, комментирует Prensa Latina.