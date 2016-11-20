Краснодар, 20 ноября, 2016, 17:06 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар» в домашнем матче четырнадцатого тура чемпионата России разгромил екатеринбургский «Урал». Встреча, прошедшая 20 ноября на стадионе «ФК Краснодар» в Краснодаре, завершилась со счетом 3:0.

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В составе победителей голевыми действиями отметились Юрий Газинский, Федор Смолов и Жоаозиньо.

После четырнадцати матчей чемпионата России «Краснодар» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. Екатеринбургский «Урал», набравшая 10 баллов, находится на 13-й позиции.

Российская футбольная Премьер-лига (РФПЛ). 14-й тур

«Краснодар» (Краснодар) — «Урал» (Екатеринбург) — 3:0.

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