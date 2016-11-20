Москва, 20 ноября, 2016, 14:00 — ИА Регнум. «Музыкальная» группа «Ленинград» получила премию в области популярной музыки «Золотой граммофон». 21-я церемония награждения прошла накануне, 19 ноября.

Reactor691 Концерт группы «Ленинград»

Всего награду получили 40 исполнителей, в числе которых — Григорий Лепс, Сергей Лазарев и Дима Билан. Группа «Ленинград» получала награду первой. Наградой была отмечена композиция «Экспонат», ставшая хитом в сети интернет, более известная по первым словам припева — «На лабутенах».

Премия «Золотой граммофон» учреждена «Русским радио» в 1995 году. С тех пор эту премию получили более 500 артистов. Торжественное вручение премии представляет собой сборный концерт, на котором исполняются наиболее популярные композиции, отмечаемые золотыми граммофонами.