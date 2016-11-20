Ташкент, 20 ноября, 2016, 11:56 — ИА Регнум. В Ташкенте правительственные делегации Узбекистана и Таджикистана обсудили вопросы делимитации и демаркации межгосударственной границы. Об этом сегодня, 20 ноября, сообщает МИД Узбекистана.

stephenwd4h0 Граница

«Обсуждены практические вопросы правового оформления узбекско-таджикской государственной границы, в том числе стороны обменялись мнениями по отдельным, ранее несогласованным участкам», говорится в сообщении.

Вопросы госграницы были обсуждены ранее в ходе визита заместителя министра иностранных дел Таджикистана Махмадшариф Хакдод, который специально прибыл в Ташкент для обсуждения этой сферы межгосударственных отношений.

В ходе состоявшейся беседы с министром иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазизом Камиловым был обсужден ряд аспектов узбекско-таджикских отношений, в том числе вопросы делимитации и демаркации межгосударственной границы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протяженность государственной границы Республики Таджикистан с Республикой Узбекистан составляет 1332,9 км. Из общей протяженности речная граница составляет 105 км, сухопутная — 1227,98 км.

Вместе с этим, на госгранице существует ряд спорных участков, из-за которых происходят регулярные споры, в том числе и вооруженные конфликты.

Добавим, после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова активировался диалог новых узбекских властей с соседями. В частности, Киргизия и Узбекистан, начиная с сентября 2016 года по сегодняшний день, смогли согласовать 56 спорных участков на госгранице.