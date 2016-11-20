Соцопрос: 55% граждан Германии хотят видеть Меркель канцлером
Берлин, 20 ноября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. По данным социологического опроса, проведённого исследовательской компанией Emnid, 55% граждан Германии хотят, чтобы нынешний федеральный канцлер Ангела Меркель снова заняла этот пост после парламентских выборов 2017 года. Результаты исследования опубликовал сегодня, 20 ноября, таблоид Bild.
По данным соцопроса, 55% высказываются за кандидатуру Меркель, 39% — против. Остальные не определились. Прошлый подобный соцопрос проведен в августе этого года. Тогда рейтинг Меркель был ниже — только 42% немцев поддерживали её стремление в четвертый раз стать федеральным канцлером.
Сама Меркель ещё официально не объявила о своем намерении побороться за кресло федерального канцлера. Ожидается, что она сделает это сегодня, 20 ноября.
Ранее, 15 ноября, глава комитета Бундестага по иностранным делам, представитель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Норберт Ротген заявил, что Меркель обязательно будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ.