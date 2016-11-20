Берлин, 20 ноября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. По данным социологического опроса, проведённого исследовательской компанией Emnid, 55% граждан Германии хотят, чтобы нынешний федеральный канцлер Ангела Меркель снова заняла этот пост после парламентских выборов 2017 года. Результаты исследования опубликовал сегодня, 20 ноября, таблоид Bild.

Alexander.kurz Ангела Меркель

По данным соцопроса, 55% высказываются за кандидатуру Меркель, 39% — против. Остальные не определились. Прошлый подобный соцопрос проведен в августе этого года. Тогда рейтинг Меркель был ниже — только 42% немцев поддерживали её стремление в четвертый раз стать федеральным канцлером.

Сама Меркель ещё официально не объявила о своем намерении побороться за кресло федерального канцлера. Ожидается, что она сделает это сегодня, 20 ноября.

Ранее, 15 ноября, глава комитета Бундестага по иностранным делам, представитель партии Христианско-демократический союз (ХДС) Норберт Ротген заявил, что Меркель обязательно будет баллотироваться на пост канцлера ФРГ.