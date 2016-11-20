Вашингтон, 20 ноября, 2016, 04:01 — ИА Регнум. После того, как избранный президент США Дональд Трамп вступит в должность, он больше не сможет использовать свой смартфон Android. В связи с этим республиканец выразил обеспокоенность, пишет The New York Times.

Смартфон

Как отмечает издание, Трамп сказал своим помощникам, что без смартфона будет чувствовать себя изолированным, а также не сможет поддерживать связь с друзьями.

Ранее Дональда Трампа отстранили от управления его собственным аккаунтом в Twitter, писало ИА REGNUM. Новый президент США — активный пользователь соцсетей. Отмечалось, что штаб Трампа решил взять управление его микроблогом на себя после серии резких высказываний, которые публиковал Дональд Трамп в своем аккаунте. Позже политик пообещал быть сдержаннее в соцсетях.

Напомним также, что ранее Трамп говорил о том, что именно соцсети стали одним из средств, которые помогли ему выиграть президентскую гонку. По словам политика, социальные сети в отличие от традиционных дорогостоящих способом продвижения помогают доносить до избирателей иную информацию, нежели публикуют СМИ.