Лима, 20 ноября, 2016, 03:00 — ИА Регнум. Во время визита президента России Владимира Путина в Японию премьер-министр страны Синдзо Абэ пообещал встретить его как дорогого гостя. Абэ сказал, что примет российского лидера в своем родном городе Нагато в традиционном японском отеле с горячим источником, передает RT.

Kremlin.ru Владимир Путин с премьер-министром Японии Синдзо Абэ

Японский премьер отметил, что визит Путина в Нагато ожидают с нетерпением. Сначала Абэ готов принять российского лидера в традиционной гостинице с горячим источником, а уже на следующий день продолжить переговоры в Токио и обсудить там экономические вопросы.

Синдзо Абэ обращался к Владимиру Путину по-дружески на «ты», сказав, что надеется сегодня обсудить вопрос заключения мирного договора, торгово-экономическое сотрудничество между странами и предстоящий визит российского президента в Японию. Также Абэ подчеркнул, что в преддверии визита Путина диалог между странами активизировался.

Напомним, что ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что визит Владимира Путина в Японию запланирован на 15−16 декабря.