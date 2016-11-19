Санкт-Петербург, 19 ноября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Петербуржцы вышли на митинг против роста тарифов на общественный транспорт, передает корреспондент ИА REGNUM. Горожане собрались на Марсовом поле в центре северной столицы около 13:00. Они выступают против резкого скачка стоимости проезда, который обещает петербургское правительство с января 2017 года. Согласно имеющемуся проекту бюджета, разовый билет на автобус, троллейбус и трамвай подорожает с 30 до 40 рублей, на метро — с 35 до 45 рублей. Поездки по проездным при этом подорожают на 7,7%.

Дарья Антонова ИА REGNUM Повышение цены

«Наши власти предпочитают выкидывать огромные деньги на стройки вроде «Зенит-Арены», но при этом им очень хочется, чтобы граждане платили за проезд на 10 рублей больше. <…> Мы считаем, что бюджет города должен быть подчинен гражданам, а не олигархату», — заявила с трибуны депутат от Партии роста Оксана Дмитриева. Она также заявила о необходимости снижения стоимости студенческого проездного билета до уровня ученического.

Заксобрание Петербурга будет утверждать бюджет во втором чтении уже на следующей неделе. По мнению оппозиционных депутатов, у городской казны достаточно ресурсов, чтобы заморозить тарифы на текущем уровне, либо обеспечить минимальное повышение на два рубля.

Однако, как заявил губернатор Георгий Полтавченко, город более не может позволить себе субсидировать общественный транспорт в таких объемах, и, с учетом стоящих перед Петербургом задач, необходимо установить тарифы, «близкие к экономически обоснованным». Кроме того, по мнению Полтавченко, большинству горожан «по плечу» рост тарифов на 30% за раз.

Митингующие держали плакаты с лозунгами «Хватит нас обворовывать» и «Полтавченко в отставку».

Депутат от «Яблока» Борис Вишневский заметил с трибуны, что, по последним данным, увеличение тарифов объясняется, в том числе, будущей закупкой новых вагонов метро для Чемпионата мира по футболу 2018 года. На его взгляд, пора прекратить «списывать все городские траты» на Мундиаль. «Решения о повышении тарифов принимают люди, которые видят город исключительно из окна служебного автомобиля. <…> Пока протестов мало, они будут думать, что можно делать, что угодно», — сказал Вишневский.

По оценке Дмитриевой, на митинге собралось около 300−400 человек. По другим оценкам, их было не более 200. Помимо ненастной погоды в качестве причин она назвала тот факт, что СМИ недостаточно активно анонсировали мероприятие. Акция продлилась около 40 минут.

Добавим, накануне стало известно, что проезд в маршрутках с 2017 года может вырасти до 50−55 рублей. Частные компании уже направили подобные заявки в комитет по тарифам.