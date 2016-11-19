Токио, 19 ноября, 2016, 12:27 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Японии Фумио Ксисда планирует приехать в Российскою Федерацию и встретится с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 3 декабря. Об этом сегодня, 19 ноября, сообщает агентство Kyodo.

U.S. Department of State Фумио Кисида

Сообщается, что Кисида и Лавров обсудят детали подготовки визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Японию 15−16 декабря.

История подготовки визита Путина в Японию тянется уже несколько лет. Первоначально Путин планировал совершить официальный визит в Японию в конце 2014 года. Однако, из-за начавшейся на Украине гражданской войны и введения антироссийских санкций странами Запада, власти США попросили Японию отменить визит и Токио согласился.

Визит планировался в 2015 году, но и тогда он не состоялся. Только в 2016 году Путин встретился с премьер-министром Синдзо Абэ на полях Восточного экономического форума во Владивостоке. Также состоялся неофициальный визит Абэ в Сочи, где он встречался с Путиным.

Российско-японские отношения после 1945 года всегда оставались на довольно низком уровне. Дело в том, что Япония, как и Германия, остаются зависимыми от США странами. На японской территории расположены американские военные базы и Токио всегда следует в фарватере внешней политики Вашингтона.

Особую сложность представляет вопрос о южных Курилах. Эти четыре небольших острова в Курильской гряде были включены в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны, которую Япония проиграла. Однако, Токио оспаривает эту территорию у Москвы. На протяжении десятилетий эта ситуация находится в тупике. Япония требует возврата южных Курил и ставит это одним из условий для заключения мирного договора. Россия не собирается отдавать территорию, полученную в результате победы во Второй мировой войне.

Все попытки вывода российско-японских отношений на новый уровень оканчиваются безрезультатно.