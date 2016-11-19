Ташкент, 19 ноября, 2016, 10:40 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Узбекистана Шавкат Мирзиёев и президент Турции Режеп Таййип Эрдоган обсудили 18 ноября вопросы двусторонних отношений в ходе визита турецкого лидера в республику, сообщает МИД Узбекистана.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Шавкат Мирзиёев

Во время встречи стороны констатировали, что узбекский и турецкий народы неразрывно связаны многовековой общей историей, единым языком и религией, общими ценностями и схожими обычаями и традициями. «Узбекистан рассматривает Турцию как важного и долгосрочного партнера, является сторонником укрепления уз дружбы между нашими народами, развития сотрудничества на основе принципов взаимного доверия», — отметил Мирзиёев.

В свою очередь Эрдоган особо подчеркнул, что Турция считает Узбекистан своим приоритетным партнером в Центральной Азии и отметил последовательное сохранение общественно-политической стабильности и продолжение экономического прогресса в республике.

Вместе с этим, отмечалось, что нынешний уровень сотрудничества двух стран не соответствует имеющимся возможностям и потенциалу Узбекистана и Турции, а данная встреча является благоприятной возможностью для обстоятельного обмена мнениями по вопросам перспектив развития сотрудничества. «В ходе переговоров был обсужден вопрос дальнейшего укрепления взаимного доверия между Узбекистаном и Турцией, состоялся обмен мнениями по организации регулярных консультаций между внешнеполитическими ведомствами, поддержке в рамках международных организаций», говорится в сообщении.

По данным МИД Узбекистана, Турция является одним из традиционных и важных торговых партнеров Узбекистана. В 2015 году объем взаимного товарооборота составил 1,2 миллиарда долларов. Мирзиёев и Эрдоган отметили в ходе встречи, что эти цифры не отражают имеющийся потенциал наших стран, констатировав, что есть достаточно возможностей для повышения в ближайшие годы объема товарооборота в 2−3 раза.

В настоящее время в Узбекистане действуют около 500 фирм и компаний Турции. Объем привлеченных в экономику Узбекистана турецких инвестиций составляет более 1 миллиарда долларов.