Лима, 19 ноября, 2016, 00:55 — ИА Регнум. В то время как избранный президент США Дональд Трамп выражает намерение выйти из международных договоров о свободной торговле, место Соединенных Штатов в Тихоокеанском регионе готовится занять Китай, передает Reuters 19 ноября с саммита АТЭС.

Pixabay.com Флаг Китая

Известно, что одной из основных тем обсуждений на проходящем в Перу саммите стран Тихоокеанского региона является результат прошедших выборов в США и их влияние на будущее договора о свободной торговле стран региона, Соглашения о Транс-Тихоокеанском партнерстве (ТТП, TPP).

Так, министр экономики Мексики Ильдефонсо Гуаярдо уже сообщил журналистамо результатах переговоров между представителями Мексики, Японии, Австралии, Малайзии, Новой Зеландии и Сингапура — по его словам, эти страны намерены реализовать ТРР, произойдет ли это вместе с США или без них.

«Мы решили, что наши страны будут продвигаться вперед с этим соглашением независимо от того, что решит Вашингтон», — сообщил представитель Мексики в эфире радио Лимы.

В то же время другие шесть стран из 12, ранее подписавших соглашение по ТРР, не спешат определяться со своей позицией.

Во-первых, потому, что без крупнейшей экономики США договор ТРР просто теряет смысл.

А во-вторых, потому, что у азиатского гиганта, Китая есть альтернативное предложение о создании зоны свободной торговли в Тихоокеанском регионе, Региональное Комплексное экономическое партнерство (РКЭП, RCEP), уже подписанное 11 странами.

Многие ожидают, что предложение о расширении RCEP в связи с «пост-выборной ситуацией» на форуме в Перу должно прозвучать от китайского лидера Си Цзиньпина, который участвует в саммите АТЭС. А вот сможет ли склонить участников саммита к «верности» соглашению ТРР также участвующий в форуме уходящий президент США Барак Обама, остается под большим вопросом.

Как передавало ИА REGNUM, в результате выборов в США 8 ноября новым президентом США стал республиканец Дональд Трамп, экономическая программа которого опирается на развитие внутреннего американского рынка и производства. Трамп уже заявил, что при его президентстве США выйдут из Трансатлантического (TTIP) и Транс-Тихоокеанского (TPP) партнерства, а также из договора о свободной торговле стран Северной Америки (NAFTA).