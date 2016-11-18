Брюссель, 18 ноября, 2016, 22:47 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сошлись на том, что альянс имеет «непереходящую важность», сообщает 18 ноября Reuters.

SiBr4 Флаг НАТО

Трамп в течении всей своей предвыборной кампании задавался вопросом, стоит ли Соединенным Штатам защищать союзников, которые тратят слишком мало на оборону, что породило страхи прекращения финансирования альянса со стороны США.

«Избранный президент и генеральный секретарь подчеркнули непреходящую важность НАТО, обсудили, как альянс будет адаптироваться к новым условиям безопасности, включающим противодействия угрозам терроризма», — заявил генсек НАТО по итогам телефонного разговора с Трампом.

В разговоре также зашла речь о более справедливом распределении расходов по финансированию альянса, так как все понимают тот факт, что США тратят существенно больше средств на поддержание НАТО, чем остальные. Расходы США составляют примерно три четверти от всего бюджета альянса. Такая ситуация сложилась после развала СССР, когда европейские страны — члены альянса значительно сократили финансирование обороны.

«Вы должны увеличить расходы на оборону, так как в последние годы ситуация в мире напряженная», — обращается генеральный секретарь НАТО к членам альянса. В качестве аргументов он привел угрозу радикального ислама, а также действия России по присоединению Крыма.

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп крайне критично высказывался в отношении неравномерного финансирования НАТО со стороны членов альянса. Основное бремя расходов несут на себе США, в то время как союзники предпочитают на этом экономить. Либо страны-участники будут платить, либо они должны выйти из организации, говорил Трамп.