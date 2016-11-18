Москва, 19 ноября, 2016, 00:03 — ИА Регнум. Сегодня, 19 ноября, в России отмечается День ракетных войск и артиллерии, сообщает ИА REGNUM.

Залп «катюш»

Праздник имеет героические истоки — 19 ноября 1942 года после мощной артиллерийской подготовки началось контрнаступление Красной Армии, предрешившее ход Сталинградской битвы. Впервые праздник Дня артиллерии был установлен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года.

В 1961 году на основе артиллерии и имевшихся в то время в Сухопутных войсках ракетных формирований были образованы Ракетные войска и артиллерия как род войск Вооруженных сил СССР. В этой связи праздник в 1964 году переименовали в День ракетных войск и артиллерии. С 1988 года он стал отмечаться в третье воскресенье ноября, а с 2006 года — вновь 19 ноября на основании Указа президента РФ.

«Вчера «Катюша», а сегодня «Смерч» и «Ураган», «Булава» и «Ярс» — это надежный щит России», — заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич. «За последние годы ракетные войска перешли на новейшие, самые современные, одни из самых лучших в мире систем вооружения. По меньшей мере, половина наших ракетных систем — это по творческой мысли, по техническому уровню третье десятилетие XXI века», — отметил сенатор.