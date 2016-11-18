Вильнюс, 18 ноября, 2016, 18:49 — ИА Регнум. С ноября 2016 года еще в одной стране ЕС законы запрещают растить и убивать животных ради меха, сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 ноября, в Сейме Литвы. В законопроекте министра сельского хозяйства Люксембурга Фернанда Этгена предлагается описывать животных как «живые не человеческие чувствительные существа с центральной нервной системой, у которых есть научно доказанные способности чувствовать боль и испытывать эмоции», в том числе «муки и беспокойство».

Луи Икар. Дама в мехах

Поправку к закону о благополучии животных, цель которой «беречь жизни, защищать достоинство животных, безопасность и благополучие», Этген представил в мае 2016 года, и уже 8 июне ее утвердил комитет ветеринарии. Публично министр прокомментировал поправку к закону следующим образом: «В издательстве законов о животных должны произойти существенные, глубокие перемены — они необходимы в связи с новыми научными открытиями о животных и потому, что меняется взгляд общества на них».

В отчете Министерства сельского хозяйства Люксембурга отмечается, что даже «описание самого животного и его потребностей было значительно улучшено». В протоколе собрания Кабинета министров Люксембурга также пишется, что «животные отныне считаются не предметами, а разумными не человеческими живыми существами, которым характерна чувствительность, у которых есть определенные права».

Люксембург стал уже восьмой европейской страной, решившей, что убийство животных ради меха не должно ничем оправдываться. Меховые фермы уже запрещены в Соединенном Королевстве, Нидерландах, Австрии, Македонии, Боснии и Герцеговине, Хорватии и Словении. В Литве член Сейма Линас Бальсис уже внёс поправку к закону, запрещающую растить животных ради меха.