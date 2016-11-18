Минск, 18 ноября, 2016, 17:15 — ИА Регнум. По предварительным данным, в январе-октябре 2016 года в Белоруссии объем ВВП в текущих ценах составил 78,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 97,2% к уровню января-октября 2015 года. Индекс-дефлятор ВВП за 10 месяцев по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 108%. Как сообщает ИА REGNUM, об этом говорится в опубликованном сегодня, 18 ноября, отчёте Национального статистического комитета Белоруссии.

Флаг Белоруссии

Валовой внутренний продукт в текущих ценах составил 78,0971 млрд белорусских рублей (около $40,5 млрд). Наибольший объём валового регионального продукта продемонстрировал Минск — его ВРП составил 20,8717 млрд бел. руб.

По данным Белстата, в январе-октябре 2016 года объем производства промышленной продукции упал на 1,5% к уровню аналогичного периода 2015 года и в текущих ценах составил 64,9 млрд деноминированных «зайчиков». Производство сельхозпродукции за данный период выросло на 3,8% и составило в текущих ценах 13,5 млрд бел. руб.

Belstat.gov.by Темпы ВВП

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе-сентябре реальные располагаемые денежные доходы населения Белоруссии упали на 7,2%. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 17 ноября в ходе пресс-конференции для представителей российских региональных СМИ, оценивая перспективы снижения ВВП Белоруссии в 2016 году, заявил: «Я думаю, два, может быть больше процентов мы упадём». Он же в декабре 2015 году утвердил официальный прогноз на 2016 год, согласно которому ВВП Белоруссии должен вырасти «не менее чем на 0,3%».

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