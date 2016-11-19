Осло, 19 ноября, 2016, 10:54 — ИА Регнум. Сотрудничество Норвегии и Бразилии в нефтегазовом секторе будет развиваться и станет еще выгоднее обеим сторонам, потому что для этого есть все необходимые геологические условия. Остальное же зависит от политической ситуации и положении дел на мировом нефтяном рынке. Такую точку зрения сегодня, 19 ноября, в интервью корреспонденту ИА REGNUM озвучил доктор геолого-минералогических наук, проректор Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) по научной работе Сергей Аплонов.

Petr Šmerkl Нефтехранилище Statoil

«Мне представляется, что это сотрудничество (между Норвегией и Бразилией — прим.ред.) будет растущим и взаимовыгодным. По крайней мере, все «геологические» условия для этого есть: и высокий нефтегазоносный потенциал континентального шельфа Бразилии, и передовой уровень норвежской нефтяной отрасли. Остается только уповать на политическую стабильность и растущий спрос на мировых рынках углеводородов», — заявил эксперт

Напомним, что в Бразилии в конце августа текущего года против экс-главы государства Лулы да Силвы были выдвинуты обвинения в коррупции, отмывании денег и предъявлении подложных документов. Следствие считает, что бывший президент и члены его семьи владеют роскошной трехуровневой квартирой в курортном городе Гуаружа, не указывая это в своих налоговых декларациях. В сентябре прокуратура предъявила новые обвинения да Сильве по этому делу. Суд еще не принял решения. Также в причастности к коррупционному скандалу нефтегазовой компании Petrobras обвиняют и недавно занимавшую пост главы государства Дилму Руссефф. Так, 31 августа 2016 года сенат Бразилии проголосовал за импичмент Руссефф.

Statoil расширяется в Бразилии

Ранее ИА REGNUM писало, что бразильское национальное агентство нефти одобрило две сделки по продаже участков в нефтяных блоках компаниям, среди которых есть и зарубежные инвесторы. Первая сделка: продажа крупнейшей в стране компанией Petrobras 66% доли в Block BM-S-8 в рамках гигантского месторождения «Каркара» норвежскому концерну Statoil ASA. Вторая сделка: продажу Engie (Франция) 35% в двух блоках в бассейне Parnaiba на суше бразильской Parnaiba Gas Natural. Разработку своего участка Statoil хочет начать не ранее 2020 года, когда запасы на собственных месторождениях значительно истощатся. Кроме того, Petrobras и Statoil обсуждают в настоящее время возможность стратегического сотрудничества в нескольких проектах на бразильском шельфе.

По мнению Сергея Аплонова, это, скорее, естественное желание компании норвежской Statoil эффективно загрузить свои производственные мощности и использовать свой интеллектуальный потенциал. Норвегия — весьма опытная страна в плане добычи нефти газа на шельфе. В то же время геологические и климатические условия работы на атлантическом шельфе Южной Америки, в частности, в Бразилии гораздо благоприятнее, чем на шельфе Норвегии. Например, в Баренцевом и в Северном море.

«Отсюда себестоимость сырого продукта, полученного из Бразилии, может оказаться дешевле, чем полученного в собственной экономической зоне шельфа. Это даже в том случае, если использовать бразильскую нефть для нужд энергетики Норвегии — а, скорее всего, она будет продана на внешних рынках. И еще — вряд ли будет продаваться сырой продукт: межнациональные энергетические компании, скорее всего, найдут возможность обеспечить переработку нефти «на месте», тем самым создав дополнительные рабочие места в странах Латинской и Южной Америки и получив взамен от их правительств преференции и льготы в налогообложении. Так что все это — чистый бизнес, правда — чрезвычайно передовой и диверсифицированный», — отмечает доктор геолого-минералогических наук.

Норвежская нефтяная политика

Еще один важный вопрос заключается в том, какой курс сегодня возьмет Норвегия на разработку и добычу нефти в других странах, станут ли такие проекты приоритетными. Как сказал Аплонов, любые регионы нефтегазодобычи, в том числе норвежские, исчерпаемы, а это значит, что любым нефтяным компаниям в итоге приходится идти искать, разведывать и добывать углеводороды в новых, труднодоступных и малоизученных регионах.

В то же время важно понимать, что нефтегазовые месторождения «старых», традиционных бассейнов неуклонно становятся мельче, глубже, сложнее. Тогда многое зависит именно от того, насколько технически готова к проведению таких работ компания, а также от уровня развития нефтегазовой геологии страны.

«У норвежской нефтегазовой отрасли эти параметры традиционно высокие. Именно поэтому ей удается и повышать извлечение нефти на «старых» месторождениях (например, в Северном море), и успешно находить и осваивать новые, относительно небольшие месторождения углеводородов в труднодоступных регионах (например, на арктическом шельфе). Но, конечно, и от новых нефтегазовых проектов за рубежом норвежские компании не отказываются», — объяснил проректор СПбГУ по научной работе.

Напомним, что норвежская компания Statoil и бразильская Petrobras заключили сделку о продаже 66-процентной доли Petrobras в Block BM-S-8 в рамках месторождения «Каркара» еще в июле 2016 года. Но для дальнейшего окончательного закрытия сделки требовалось согласие регуляторов обеих стран. Сумма сделки составила $2,5 млрд. Первая часть денег будет переведена бразильской компании после получения разрешения от регуляторов. Остальные деньги Statoil выплатит после выполнения ряда условий. Одним из таких условий является, например, распределение лицензий на разработку соседних блоков бразильского шельфа и объединение отдельных участков месторождения.