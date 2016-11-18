Ростов-на-Дону, 18 ноября, 2016, 14:11 — ИА Регнум.

Шахтёры обанкротившейся компании «Кингкоул» проведут в Гуково встречу с депутатами Госдумы РФ. Митингующие горняки пригласили также представителей федеральных органов власти. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM 18 ноября один из представителей инициативной группы угледобытчиков, донские чиновники перестали воспринимать их проблемы.

Donland.ru Шахтёр

«Наши просьбы к правительству Ростовской области — как о стенку горох, поэтому просим вмешаться депутатский корпус. Мы уже отчаялись и ничего не боимся. После встречи, которая пройдет 23 ноября, планируем начать массовую голодовку. Терять нам уже нечего, поэтому будем идти до конца», — сказал собеседник.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, более 2 тыс. работников угледобывающего предприятия не видели зарплату с апреля-мая 2015 года. Общая сумма задолженности перед шахтёрами превышает 300 млн рублей. Около 20 млн рублей уже было направлено на счета горняков, частично удалось выплатить остатки долга за апрель-май прошлого года. В течение трёх лет шахтёры «Кингкоула» не получали и пайковый уголь, чтобы обогреть свои дома зимой.

Обивать пороги местной администрации, областного правительства и даже Кремля горнякам не впервой. С мая текущего года шахтёры проводят митинги и пикеты, в августе объявили о голодовке. На прошлой неделе инициативная группа провела акцию протеста в Ростове-на-Дону. Около 100 человек исполнили «шахтёрский гимн».

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Напомним, что на недавней встрече с областными властями было объявлено о покрытии долгов после того, как имущество обанкротившегося предприятия будет пущено с молотка. На этой неделе стало известно о том, что Ростовская область не может справиться с ликвидацией шахт-банкротов и обращается за помощью к федеральным властям. Решить проблему можно, в частности, с помощью межбюджетных трансфертов или внесением изменений в Программу реструктуризации угольной промышленности.

Собственник же компании-банкрота Владимир Пожидаев находится под следствием. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия, и полной невыплате свыше двух месяцев зарплаты и других выплат.