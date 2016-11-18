Пекин, 18 ноября, 2016, 13:11 — ИА Регнум. Власти КНР призвали Монголию отменить визит Далай-ламы, запланированный на сегодня, предупредив власти Монголии, что визит тибетского духовного лидера может навредить отношениям Пекина с Улан-Батором, сообщает 18 ноября Reuters.

Christopher Michel Далай-лама

«Мы настоятельно призываем Монголию действовать в рамках стабильного развития двусторонних отношений и следовать своим обещаниям по данному вопросу», — заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан.

«Запретите визит Далай-ламы. Не поддерживайте и не содействуйте сепаратистской деятельности его клики», — добавил Шуан.

Напомним, власти КНР считают Далай-ламу XIV сепаратистом, который не раз высказывался о том, что стремиться к подлинной автономии Тибета.

После визита Далай-ламы в Монголию в 2006 году, Китай отменил авиарейсы между Пекином и Улан-Батором. Позже авиасообщение было восстановлено.