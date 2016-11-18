Москва, 18 ноября, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Россия имеет большой потенциал по увеличению производства зерна в ближайшее десятилетие до 150 млн тонн в год. Сейчас производство приближается к 120 млн тонн в год. Потенциал до 150 млн тонн в ближайшее десятилетие. Об этом сегодня, 18 ноября, заявил министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев на рабочей встрече с главами иностранных делегаций, международных организаций и экспертным сообществом, сообщили в Минсельхозе РФ.

Tama66 Пшеничные колосья

«Россия является активным участником мирового зернового рынка, 117 млн тонн зерна — это не предел. Долгосрочной стратегией развития зернового комплекса России до 2030 года предусмотрено увеличить производство зерна до 130 млн тонн. Но, реально мы можем собирать еще больше и ставим перед собой цель к этому времени довести валовый сбор зерна до 150 млн тонн, увеличив экспорт до 50 млн тонн», — пояснил Ткачев.

«Этого можно добиться, в том числе, за счет роста урожайности и увеличения посевных площадей. И таким образом, мы сможем покрыть необходимые потребности на внутреннем рынке, а также вдвое увеличить экспорт», — отметил глава Минсельхоза.

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Как сообщало ИА REGNUM, экспорт зерновых и зернобобовых культур в 2015—2016 сельхозгоду составил почти 33,9 миллиона тонн, в том числе экспорт пшеницы — 24,6 миллиона тонн.

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Напомним, в конце мая правительство РФ подписало постановление, согласно которому с 1 июля 2016 года будут введены новые пошлины на экспорт пшеницы. «Помимо фискальной функции, ставка будет оказывать регулирующее воздействие в зависимости от изменения мировых цен. При цене зерна в диапазоне от 11 тыс. рублей до 13 тыс. рублей за тонну ставка экспортной пошлины будет носить фискальный характер. При превышении цены выше 13 тыс. рублей ставка будет оказывать регулирующее воздействие», — говорится в документе.