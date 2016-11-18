Москва, 18 ноября, 2016, 12:30 — ИА Регнум. Госдума приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября. Документ поддержали 334 депутата, 100 — проголосовали против.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

Документ возвращает бюджетное планирование к трехлетнему циклу — после 2016 года, когда бюджет был принят только на 1 год, принимается федеральный бюджет на трехлетний период до 2019 года.

Рост экономики будет отставать

Объем ВВП составит в 2017 году 86, 806 трлн рублей, что означает рост на 0,6%, в 2018 году — 92,296 трлн рублей — рост на 1,7%, в 2019 году — 98, 860 трлн рублей — рост на 2,1%. «Даже благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура не способна обеспечить сокращение отставания российской экономики от мировых лидеров: они остаются более чем на 1% ниже ожидаемых темпов роста мировой экономики», — отмечается в заключении комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Средняя цена на нефть, заложенная в проект трехлетнего бюджета, составит 40 долларов за баррель. Планируется, что курс рубля будет колебаться в интервале 67,5−71,1 рубля за доллар, инфляция составит 4% на весь трехлетний период.

На протяжении трехлетнего периода прогнозируется снижение доходов федерального бюджета до 15,0% ВВП к 2019 году, что будет обусловлено, в первую очередь, динамикой нефтегазовых поступлений, которые сокращаются с 5,8% ВВП в 2016—2017 гг. до 5,4% ВВП к 2019 году. Объем ненефтегазовых доходов запланирован на уровне 9,6% ВВП, что соответствует уровню 2015 года. Уровень доходов, заложенный в проект бюджета на 2017 год — 13,437 трлн рублей, на 2018 год — 13,989 трлн рублей, в 2019 году — 14,825 трлн рублей.

Расходы бюджета составят в 2017 году 16,181 трлн рублей, в 2018 году — 15,978 трлн рублей, в 2019 — 15,964 трлн рублей. Дефицит бюджета будет снижаться на протяжении трехлетнего периода: в 2017 году его уровень прогнозируется, как 3,02% ВВП, в 2018 — 2,2%, а в 2019 — 1,2%.

Резервный фонд будет исчерпан полностью

Согласно проекту бюджета, верхний предел государственного внешнего долга составит на 1 января 2018 года 53,6 млрд долларов США, на 1 января 2019 — 52,8 млрд долларов, на 1 января 2020 года — 53,6 млрд долларов. Объем Резервного фонда, по прогнозу на начало года, составит в 2018 году — 1, 110 трлн рублей, далее резервный фонд будет исчерпан. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по прогнозу на начало года составит в 2017 году — 4, 702 трлн рублей, в 2018 году — 4, 190 трлн рублей, в 2019 году — 3, 102 трлн рублей. ФНБ станет одним из основных источников финансирования дефицита бюджета в период 2017—2019 годов.

«Для устранения структурных дисбалансов и преград для развития экономики Минфином России с учетом международного опыта предлагается пакет мер бюджетной консолидации, преимущественно сосредоточенный на оптимизации расходов и повышении их эффективности, в то время как на меры по мобилизации доходов в целом приходится около 30% общего объема мер по обеспечению целевых параметров бюджета», — такой вывод делается в заключении комитета по бюджету.

Расходы сокращаются на 10%

Расходы бюджета по разделам в 2017 году составят: общегосударственные вопросы — 1,135 трлн рублей, национальная оборона — 1,021 трлн рублей (по открытым статьям бюджета), национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 1,270 трлн рублей, национальная экономика — 2,144 трлн рублей, ЖКХ — 58,2 млрд рублей, социальная политика — 5,079 трлн рублей, охрана окружающей среды — 76,5 млрд рублей, образование — 548, 6 млрд рублей, культура и кинематография — 94 млрд рублей, здравоохранение — 363 млрд рублей, социальная политика — 5,08 трлн рублей, СМИ — 73,4 млрд рублей, физкультура и спорт — 89,7 млрд рублей, обслуживание госдолга — 729 млрд рублей, межбюджетные трансферты — 783,5 млрд рублей.

Также в проекте бюджета предусмотрены расходы на 11 приоритетных проектов, среди которых: «Здравоохранение», — 3,839 млрд «Образование» — 42, млрд рублей, «Ипотека и арендное жилье» — 20 млрд рублей, «ЖКХ и городская среда» — 10 млрд рублей, «Международная кооперация и экспорт» — 41,1 млрд рублей, «Малый бизнес и продержка предпринимательской инициативы» 14,6 млрд рублей, «Безопасные и качественные дороги» — 30 млрд рублей, «Комплексное развития моногородов» — 6,5 млрд рублей, «Экология» — 20, 191 млрд рублей.

«Определение общего объема бюджетных ассигнований на 2017−2019 годы осуществлялось с учетом 10% сокращения бюджетных ассигнований, предусмотренных на 2016 год, а также сокращения на 6%, 9%, 11% соответственно в 2017, 2018 и 2019 годах. Комитет поддерживает замечание Счетной палаты, что данный подход не соответствует поручению президента РФ о том, что сокращение расходов должно осуществляться за счет сокращения издержек и неэффективных расходов», — говорится в заключении комитета по бюджету.

Почему «за»

В ходе подготовки проекта бюджета к первому чтению ни один комитет нижней палаты парламента не высказался против принятия проекта бюджета, отметил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). «22 комитета предложили поддержать его, один не выразил своего отношения», — добавил он. По словам Макарова, многие представители бизнеса и экспертного сообщества высказали свои замечания и недовольство бюджетом, при этом «все предлагают принимать его в первом чтении и дорабатывать его во втором». Макаров в очередной раз напомнил, что социальные обязательства в бюджете под сомнения не ставятся. «Это вечные обязательства государства», — подчеркнул он.

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В ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к депутатам, не входящим во фракции, есть ли у них вопросы к главе Минфина Антону Силуанову, который представил проект закона нижней палате парламента. Ни у Рифата Шайхутдинова, ни у Алексея Журавлева вопросов не возникло.

Ко второму чтению проект федерального бюджета будет проделана серьезная работа по улучшению бюджета, основанная на проектном подходе, предложено решение конкретных вопросов, которые волнуют большинство граждан нашей страны, отметил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

«Принятие трехлетнего бюджета — это доверие, это огромный шаг вперед», — отметил парламентарий. Он напомнил, что индексация пенсий и всех социальных пособий будет происходить с 2017 года на величину фактической инфляции. «Причем это будет происходить не 1 апреля, как раньше, а 1 февраля уже 2017 года. И такой принцип заложен на всю будущую трехлетку», — указал Жуков.

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При этом представители трех оппозиционных фракций Госдумы высказались против принятия проекта бюджета в первом чтении. Второе планируется на 7 декабря, третье — на 9 число того же месяца.