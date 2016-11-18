Туапсинский район, Краснодарский край, 18 ноября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В Краснодарском крае дознаватели выясняют обстоятельства хищения земельных участков лесного фонда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе краевой прокуратуры 18 ноября, факт незаконного завладения землей на территории курортного поселка Новомихайловский Туапсинского района, расположенного на побережье Чёрного моря, был выявлен Туапсинской межрайонной прокуратурой в ходе проверки.

Иван Шишкин. Дубовая роща. 1887

Как выяснилось, семь участков земель лесного фонда, общей площадью более 6,8 гектара, оказались в пользовании злоумышленника не по «букве закона». Мужчина оформил их по подложным свидетельствам о праве собственности в качестве земель населенных пунктов. Затем «собственник» размежевал участки на 112 частей и стал расторговывать. Ущерб государству от преступных действий мошенника оценили в более 263 миллионов рублей.

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В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело о «мошенничестве, совершенное в особо крупном размере».В ближайшее время имущество, попавшее в руки злоумышленника незаконным путем, будет арестовано. Виновному грозит до 10 лет лишения свободы и крупный штраф.

Покушаются мошенники в Краснодарском крае не только на земли лесного фонда, но и на сами зеленые насаждения. Так, в октябре текущего года в Краснодаре неизвестные незаконно вырубили 116 деревьев — акаций и грецких орехов — на участке между НСТ «Юбилейное» и берегом реки Кубань. Стоимость ущерба, причиненного несанкционированной вырубкой деревьев особо ценных лиственных пород, составила около 18,6 млн рублей.