Москва, 18 ноября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В условиях, когда экономика не вышла на траекторию устойчивого роста, переходить на прогрессивную шкалу налогообложения нельзя — иначе бизнес уйдёт в тень. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 ноября заявил министр финансов Антон Силуанов во время пленарного заседания Госдумы.

Маринус ван Реймерсвале. Сборщики налогов. 1542

«Мы тоже обсуждали все плюсы и минусы этого решения (по прогрессивной шкале налогообложения). Минусы мы видим такие, что сейчас, в условиях, когда снижаются реальные доходы населения, когда экономика ещё не имеет устойчивого роста, сейчас повышать уровень налогов, пусть даже на богатые слои населения, может привести к тому, что целая часть экономики, бизнеса — в серую схему уйдёт», — заявил Силуанов.

«Мы же это уже проходили. И делать это надо очень аккуратно, и делать в рамках единого подхода к изменению налоговой системы», — подчеркнул он.

Впрочем, министр пообещал рассмотреть вопрос изменения шкалы налогообложения в дальнейшем. «Такие предложения мы будем готовить к 2018 году, и надеюсь, что мы их вместе с вами обсудим, в том числе, возможно, будем рассматривать предложения по изменению шкалы налогообложения, НДФЛ», — сказал Силуанов.