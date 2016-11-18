Москва, 18 ноября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В случае отклонения экономической ситуации от прогнозов пенсии будут пересчитываться по показателям фактической инфляции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября, об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов в Госдуме, отвечая на вопрос депутата от «Единой России» Михаила Тарасенко.

24rus.ru Подсчет пенсии

«В бюджете предусмотрено выполнение тех решений, которые содержаться в социальном законодательстве. А именно — индексация пенсий на уровне инфляции», — отметил Силуанов.

«Если мы будем отклоняться от прогнозов, которые заложены в прогнозе социально-экономического развития, соответственно, эти параметры будут пересчитываться ежегодно в бюджете. Главный приоритет в бюджете — полное выполнение социальных обязательств», — подчеркнул он.