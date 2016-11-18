Москва, 18 ноября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. На Новый год российские граждане едут не только по ставшим уже традиционными маршрутам — Санкт-Петербург, Москва, Золотое кольцо — но и по сравнительно молодым, таким, как Казань, Рязанская и Тульская области и другие города Центрального ФО. Лидер горнолыжного направления — Красная Поляна Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции, сообщили в АТОР.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Экскурсия

«Мы везде наблюдаем небольшой прирост по сравнению с прошлым годом, при этом общий характер туров остался прежним: 4−5 дней либо сразу после Нового года, либо Рождества», — сказала Ломидзе.

Несмотря на то, что стоимость экскурсионных туров внутри страны в среднем за год увеличилась на 10−15%, спрос на них в период новогодних каникул увеличился на 5−7% по сравнению с прошлогодним сезоном. «Приблизительно тур на семью из трех человек без переезда может обойтись в 30 тыс. рублей», — добавила Ломидзе.

По ее словам, важным стало то, что регионы, серьезно взявшиеся за развитие туризма, значительно улучшили туристическую инфраструктуру — как в области обслуживания, так и в области транспорта и средств размещения.

Читайте также: Ростуризм намерен развивать в регионах активный туризм

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, сельский, оздоровительный, автотуризм и гастрономический.

Читайте также: Туризм вошёл в тройку лидеров импортозамещения — АТОР