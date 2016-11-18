Москва, 18 ноября, 2016, 10:44 — ИА Регнум. По оценкам экспертов Высшей школы экономики, туризм стал одной из трех отраслей — лидеров импортозамещения. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе на пресс-конференции, сообщили в АТОР.

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«Высшая школа экономики отметила, что Туризм — одна из трёх отраслей сферы услуг, которая демонстрирует положительные результаты по итогам 2015−2016 гг. ВШЭ замеряет 14 отраслей сферы услуг, из них санаторно-курортная отрасль, туризм и страховой бизнес имеют положительную активность потребителей, и индекс потребительской уверенности только в этих отраслях положительный, в отличие от других видов услуг», — отметила Ломидзе.

По мнению директора центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, часть туристических фирм сумела пережить тяжелые времена и переориентироваться на внутренние направления. «Туризм стал одной из первых отраслей российской экономики, сумевшей успешно осуществить импортозамещение предоставляемых услуг, — отметил Остапкович.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в России развивают несколько направлений внутреннего туризма — в частности познавательный, экологический, сельский, оздоровительный, автотуризм и гастрономический.

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