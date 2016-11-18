Москва, 18 ноября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский настаивает на смене управления средствами федерального бюджета на 2017−2019 гг., передает корреспондент ИА REGNUM 18 ноября. «Надо по-другому управлять деньгами, бюджет есть, но управление идет по старой «схеме Плюшкин»: в копилку, в копилку, не хватает — добавим», — отметил депутат Госдумы.

Александр Агин. Плюшкин

Он предложил вкладывать деньги напрямую в производство. «Давайте — в производство, но на прямую, для этого нужно воссоздать некоторые отраслевые министерства — не хотим, тогда напрямую подчините их госкорпорациям», — рассуждает парламентарий.

Жириновский напомнил, что предусмотрено повышение акцизов. «Будут повышать акцизы, на алкоголь, табак — правильно, ну, а дальше будут пить паленую водку», — считает он.

«Теневой сектор легализуйте, запустите программы под деньги граждан, выпустите облигации — население купит — не делают, за границу продают облигации», — указал Жириновский.