Москва, 18 ноября, 2016, 09:26 — ИА Регнум. Российская телеведущая Ксения Собчак родила сына. Первенец в семье Собчак и актёра Максима Виторгана появился несколько часов назад в элитной клинике «Лапино» (Московская область), передаёт Life.

Mobilmusic.ru Ребенок

Роды обошлись семье в 930 тысяч. В элитной клинике к услугам клиентов имеются джакузи, кровать-трансформер и ресторанное меню.

Уточняется, что семья будет первое время жить в доме Людмилы Нарусовой — матери Собчак. «Первое время мальчик вместе с родителями будет жить в доме бабушки — Людмилы Нарусовой. Трёхэтажный особняк стоимостью почти в два миллиона долларов в посёлке «Горки-8» окружён со всех сторон вооружённой охраной, что позволит телезвезде без опаски гулять с сыном», — пишет издание.