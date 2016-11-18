Москва, 18 ноября, 2016, 08:54 — ИА Регнум. Банк России с 18 ноября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации ОАО «Инвестиционно-коммерческий банк «ОЛМА-Банк» (г.Москва), сообщается на сайте регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Решение принято в связи с тем, что на протяжении последнего года ИКБ «ОЛМА-Банк» неоднократно нарушал банковское законодательство и нормативные акты Банка России.

При этом кредитная организация допустила снижение в течение трех месяцев подряд размера собственных средств (капитала) ниже минимального размера собственных средств (капитала).

Руководством банка не были предприняты действенные меры по увеличению собственных средств (капитала) банка до величины, установленной федеральным законом в размере 300 млн рублей.

В кредитном учреждении назначена временная администрация.

По величине активов «ОЛМА-Банк» занимал 611 место в банковской системе Российской Федерации.