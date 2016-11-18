Невьянск, Свердловская область, 18 ноября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. В Свердловской области звонок в органы опеки Невьянского района с просьбой помочь семье в решении бытовых проблем окончился изъятием детей. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации по защите семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Артём Брусницын.

Артём Брусницын Бабушка отнятых девочек и Артём Брусницын

Инцидент произошёл в посёлке Шурала. Сестра женщины 1958 года рождения обратилась в органы опеки с просьбой помочь своей родственнице урегулировать ситуацию с электроснабжением, которое было отключено из-за конфликта с коммунальщиками. Женщина является опекуном двух своих внучек шести и семи лет. Сотрудники органов опеки 27 октября 2016 года посетили дом воспитывающей внучек бабушки. В результате чиновницы не смогли предложить ничего лучше, как определить девочек в социальный приют до тех пор, пока сама женщина не решит ситуацию с электроснабжением дома.

«Спустя некоторое время после посещения моего дома, сотрудники опеки позвонили на мой сотовый телефон с требованием «немедленно привезти детей» в реабилитационный центр в Невьянске, чтобы не травмировать детей, «иначе их придется изымать с полицией». 28 октября я привезла внучек в Невьянск, в реабилитационный центр на ул. Демьяна Бедного, где мне сказали оставить девочек, пока я буду решать проблемы с электроэнергией. Вместе с девочками у меня изъяли их свидетельства о рождении. Никаких документов я не подписывала, никакое постановление или приказ мне на руки выданы не были», — заявляет бабушка девочек.

Через некоторое время она решила вопрос с коммунальщиками, и в дом было проведено электричество (ранее произошла авария, из-за которой жилище на летние месяцы осталось без света). Она обратилась в органы опеки с вопросом о возвращении девочек, но чиновники неожиданно заявили женщине, что не намерены отдавать ей внучек, которых уже определили в детский дом. Они заявили, что отстранили её от опеки и нашлись новые опекуны, проживающие в Верх-Нейвинске.

Однако сами родственники женщины опровергли это заявление сотрудников органов опеки и попечительства. «Родственники, проживающие в Верх-Нейвинске, сообщили, что не они, а к ним обратились органы опеки Невьянского района, по телефону, с просьбой оформить опеку на девочек», — сообщила женщина.

По словам Артёма Брусницына, дом, в котором проживали девочки, вполне нормальный для сельской местности. Внутри убрано и чисто. С момента своего рождения девочки проживали с бабушкой, которая до сих пор являлась их опекуном, и её сыном — биологическим отцом этих детей. По его словам, ситуация осложняется только тем, что мать девочек отбывает наказание в местах лишения свободы, а отцом девочек записан другой мужчина, который на данный момент проживает в областном центре. «При этом мужчина знает, кто на самом деле приходится настоящим отцом девочек, и нисколько не претендует на них, так как проживает теперь в Екатеринбурге и имеет собственных четверых детей», — сообщил общественник.

Артём Брусницын сообщил, что чиновники опеки ссылаются на заявление формального отца о лишении бабушки прав на опеку, однако сам мужчина, после того как ему позвонили, заявил, что ничего не подписывал, очень негативно высказался о сотрудниках опеки и сообщил, что вообще слёг с ангиной и несколько дней не выходил из дома.

«Мужчина, записанный отцом девочек, сообщил мне, что никакого заявления с просьбой о прекращении моей опеки над внучками он не направлял, никаких бумаг в органах опеки Невьянского района на этот счет не подписывал», — сообщила бабушка.

Но самое важное, что жители населённого пункта и поселковый фельдшер, все как один, характеризуют женщину только с положительной стороны.

Так, фельдшер указала, что бабушка водит внучек своевременно на медицинские осмотры и прививочную профилактику. «Я считаю, что в сложившейся жизненной ситуации девочкам будет лучше с заботливой бабушкой», — сообщила она.

За женщину заступаются и жители посёлка, под обращением которых свою печать поставил глава населённого пункта. «За всё время проживания зарекомендовала себя только с хорошей стороны. Она добрая и заботливая бабушка, которая воспитывала своих внучек с рождения и по сей день», — сообщают жители. Они также убеждены, что внучки должны вернуться к бабушке, которая является добросовестной труженицей, ответственным работником и заботлива по отношению к девочкам.

Однако, судя по всему, органы опеки не только не собираются возвращать девочек под опеку родной бабушке, но и сразу имели свои планы. Выяснилось, что дети были отправлены в детский дом посёлка Таватуй уже спустя два дня, как были переданы в социальный приют. Попавшие в детский дом девочки чувствуют себя неуютно, плачут и просятся домой. Сотрудники детского дома готовы хоть сейчас вернуть детей в семью, но не могут этого сделать без распоряжения органов опеки, которые таким образом решили «защитить» права детей.

В органах опеки и попечительства Невьянского района Свердловской области теперь заявляют, что даже после подключения света они не собираются возвращать девочек в дом. «Свет отсутствовал, продукты питания отсутствовали, дров запаса нет, сын — наркоман», — заявила сотрудница ведомства.

При этом акт осмотра помещения никем, кроме сотрудников опеки, не подписан, а свои обвинения в адрес сына женщины они предъявляют на основании чьих-то слов. Представители РВС, осмотрев дом, убедились, что продуктов питания в доме достаточно, а скоропортящиеся продукты ввиду того, что холодильник не работал, бабушка приобретала по мере необходимости. Дрова, точнее не распиленные на тот момент брёвна, в доме были и на момент осмотра сотрудниками опеки. Ну, а то, что сын женщины наркоман — это клевета и домыслы, так как мужчина не состоит на учёте в наркологическом диспансере и имеет постоянную работу.

Теперь сотрудники опеки настаивают на том, чтобы воспитывающая внучек с рождения бабушка прошла «школу родителей», и сама женщина готова эти курсы пройти. Только вот готовы ли будут органы опеки после закрытия всех формальных вопросов вернуть девочек в родную семью?

Как бы то ни было, бабушка намерена продолжить борьбу за возвращение родных внучек в дом. Пока они остаются в детском доме. Бабушка убеждена, что девочки, находясь в казённом учреждении, получают психологическую травму по вине органов опеки, которые проявили «заботу» о малолетних таким странным способом. Она намерена обратиться за помощью не только в РВС, но и в надзорные органы, так как считает, что нарушены и её права, и интересы несовершеннолетних девочек.