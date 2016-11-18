Ювенальная юстиция на Урале: вместо помощи семье – изъяли детей
Невьянск, Свердловская область, 18 ноября, 2016, 08:56 — ИА Регнум. В Свердловской области звонок в органы опеки Невьянского района с просьбой помочь семье в решении бытовых проблем окончился изъятием детей. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации по защите семьи «Родительское всероссийское сопротивление» (РВС) Артём Брусницын.
Инцидент произошёл в посёлке Шурала. Сестра женщины 1958 года рождения обратилась в органы опеки с просьбой помочь своей родственнице урегулировать ситуацию с электроснабжением, которое было отключено из-за конфликта с коммунальщиками. Женщина является опекуном двух своих внучек шести и семи лет. Сотрудники органов опеки 27 октября 2016 года посетили дом воспитывающей внучек бабушки. В результате чиновницы не смогли предложить ничего лучше, как определить девочек в социальный приют до тех пор, пока сама женщина не решит ситуацию с электроснабжением дома.
«Спустя некоторое время после посещения моего дома, сотрудники опеки позвонили на мой сотовый телефон с требованием «немедленно привезти детей» в реабилитационный центр в Невьянске, чтобы не травмировать детей, «иначе их придется изымать с полицией». 28 октября я привезла внучек в Невьянск, в реабилитационный центр на ул. Демьяна Бедного, где мне сказали оставить девочек, пока я буду решать проблемы с электроэнергией. Вместе с девочками у меня изъяли их свидетельства о рождении. Никаких документов я не подписывала, никакое постановление или приказ мне на руки выданы не были», — заявляет бабушка девочек.
Через некоторое время она решила вопрос с коммунальщиками, и в дом было проведено электричество (ранее произошла авария, из-за которой жилище на летние месяцы осталось без света). Она обратилась в органы опеки с вопросом о возвращении девочек, но чиновники неожиданно заявили женщине, что не намерены отдавать ей внучек, которых уже определили в детский дом. Они заявили, что отстранили её от опеки и нашлись новые опекуны, проживающие в Верх-Нейвинске.
Однако сами родственники женщины опровергли это заявление сотрудников органов опеки и попечительства. «Родственники, проживающие в Верх-Нейвинске, сообщили, что не они, а к ним обратились органы опеки Невьянского района, по телефону, с просьбой оформить опеку на девочек», — сообщила женщина.
По словам Артёма Брусницына, дом, в котором проживали девочки, вполне нормальный для сельской местности. Внутри убрано и чисто. С момента своего рождения девочки проживали с бабушкой, которая до сих пор являлась их опекуном, и её сыном — биологическим отцом этих детей. По его словам, ситуация осложняется только тем, что мать девочек отбывает наказание в местах лишения свободы, а отцом девочек записан другой мужчина, который на данный момент проживает в областном центре. «При этом мужчина знает, кто на самом деле приходится настоящим отцом девочек, и нисколько не претендует на них, так как проживает теперь в Екатеринбурге и имеет собственных четверых детей», — сообщил общественник.
Артём Брусницын сообщил, что чиновники опеки ссылаются на заявление формального отца о лишении бабушки прав на опеку, однако сам мужчина, после того как ему позвонили, заявил, что ничего не подписывал, очень негативно высказался о сотрудниках опеки и сообщил, что вообще слёг с ангиной и несколько дней не выходил из дома.
«Мужчина, записанный отцом девочек, сообщил мне, что никакого заявления с просьбой о прекращении моей опеки над внучками он не направлял, никаких бумаг в органах опеки Невьянского района на этот счет не подписывал», — сообщила бабушка.
Но самое важное, что жители населённого пункта и поселковый фельдшер, все как один, характеризуют женщину только с положительной стороны.
Так, фельдшер указала, что бабушка водит внучек своевременно на медицинские осмотры и прививочную профилактику. «Я считаю, что в сложившейся жизненной ситуации девочкам будет лучше с заботливой бабушкой», — сообщила она.
За женщину заступаются и жители посёлка, под обращением которых свою печать поставил глава населённого пункта. «За всё время проживания зарекомендовала себя только с хорошей стороны. Она добрая и заботливая бабушка, которая воспитывала своих внучек с рождения и по сей день», — сообщают жители. Они также убеждены, что внучки должны вернуться к бабушке, которая является добросовестной труженицей, ответственным работником и заботлива по отношению к девочкам.
Однако, судя по всему, органы опеки не только не собираются возвращать девочек под опеку родной бабушке, но и сразу имели свои планы. Выяснилось, что дети были отправлены в детский дом посёлка Таватуй уже спустя два дня, как были переданы в социальный приют. Попавшие в детский дом девочки чувствуют себя неуютно, плачут и просятся домой. Сотрудники детского дома готовы хоть сейчас вернуть детей в семью, но не могут этого сделать без распоряжения органов опеки, которые таким образом решили «защитить» права детей.
В органах опеки и попечительства Невьянского района Свердловской области теперь заявляют, что даже после подключения света они не собираются возвращать девочек в дом. «Свет отсутствовал, продукты питания отсутствовали, дров запаса нет, сын — наркоман», — заявила сотрудница ведомства.
При этом акт осмотра помещения никем, кроме сотрудников опеки, не подписан, а свои обвинения в адрес сына женщины они предъявляют на основании чьих-то слов. Представители РВС, осмотрев дом, убедились, что продуктов питания в доме достаточно, а скоропортящиеся продукты ввиду того, что холодильник не работал, бабушка приобретала по мере необходимости. Дрова, точнее не распиленные на тот момент брёвна, в доме были и на момент осмотра сотрудниками опеки. Ну, а то, что сын женщины наркоман — это клевета и домыслы, так как мужчина не состоит на учёте в наркологическом диспансере и имеет постоянную работу.
Теперь сотрудники опеки настаивают на том, чтобы воспитывающая внучек с рождения бабушка прошла «школу родителей», и сама женщина готова эти курсы пройти. Только вот готовы ли будут органы опеки после закрытия всех формальных вопросов вернуть девочек в родную семью?
Как бы то ни было, бабушка намерена продолжить борьбу за возвращение родных внучек в дом. Пока они остаются в детском доме. Бабушка убеждена, что девочки, находясь в казённом учреждении, получают психологическую травму по вине органов опеки, которые проявили «заботу» о малолетних таким странным способом. Она намерена обратиться за помощью не только в РВС, но и в надзорные органы, так как считает, что нарушены и её права, и интересы несовершеннолетних девочек.