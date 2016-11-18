Лима, 18 ноября, 2016, 07:18 — ИА Регнум. Российские ВКС и ВВС Сирии в сирийских провинциях Идлиб и Хомс работают с целью предотвращения отхода террористов группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из города Мосула (Ирак). Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с американским госсекретарём Джоном Керри накануне, 17 ноября.

Mil.ru ВКС РФ в Сирии

Как ранее сообщало ИА REGNUM, переговоры в Лиме состоялись 17 ноября — «на полях» саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Саммит планируется завершить 20 ноября.

Лавров оценил прошедшую встречу в Перу со своим американским коллегой положительно. «Это была хорошая встреча», — сказал он.

В этот же день в ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США держат свои войска на территории Сирии без разрешения официального Дамаска.

«Официальные представители Госдепа заявили, что операция РФ в Сирии не соответствуют международному праву. Какие именно нарушаются правила, обозначено не было. Напомню, речь идёт о стране, которая держит свои войска без разрешения законных властей Сирийской Арабской республики», — сказала она.