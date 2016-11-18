Ванино, Хабаровский край, 18 ноября, 2016, 05:42 — ИА Регнум. Поселок Ванино, райцентр Свободного порта Ванино, встретит новый 2017 год без главного финансового документа — бюджета поселения. Совет депутатов поселка принять бюджет не может, поскольку распущен по решению суда, в который ранее обратился с иском глава поселка Мансур Губайдуллин. Суд иск удовлетворил, передает корреспондент ИА REGNUM

Dan Moyle Пустые карманы

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В июле несколько поселковых депутатов лишились своих мандатов в связи с недостоверно указанными в декларациях сведениями о доходах.

В новом году поселок Ванино не сможет оплачивать различные виды работ, не сможет объявлять конкурсы и аукционы, не сможет почти ничего, так как, согласно действующему законодательству, будет финансироваться по так называемому «остаточному принципу». Этот принцип предусматривает оплату лишь тех расходов бюджета, от которых напрямую зависит жизнеобеспечение поселения. Но не более того.

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Председатель распущенного Совета Юрий Светличный между тем убежден: ради интересов населения можно было сначала принять бюджет, а затем распускать Совет.

«Из официально положенных 15 депутатов действующих осталось 8. То есть все равно большинство, — говорит он. — Вполне можно было принять бюджет, а уж затем объявлять о роспуске Совета и назначать новые выборы. Насколько я помню, помимо того, что отсутствие бюджета у целого поселения само по себе ЧП, на муниципалитет может быть наложен крупный штраф. И заплатят за него, конечно, налогоплательщики».

Ситуацию в Свободном порту Ванино вполне можно назвать «вялотекущим политическим кризисом»: депутатский корпус райцентра распущен, а нет Совета — нет бюджета. Провалом завершилась первая в истории района попытка заменить прямые выборы главы района назначением: целых 9 претендентов на главное кресло порто-франко, который с самых высоких трибун сегодня называют «точкой роста» экономики региона, не сумели грамотно подготовить документы в конкурсную комиссию.

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ИА REGNUM сообщало, что политическая ситуация в Ванино хорошо известна правительству и парламентариям Хабаровского края. В частности, спикер краевого Заксобрания Сергей Луговской, комментируя сложившееся в районе положение, сделал акцент на том, что властным структурам Ванинского района следует не забывать об ответственности перед избирателями. «Ситуация родилась не сегодня и даже не вчера. Все знали, все понимали, вполне могли прогнозировать — к чему это может привести. Пусть теперь сами выруливают из ситуации, в которую сами же и забрели», — подчеркнул парламентарий.