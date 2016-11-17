Марракеш, Марокко, 18 ноября, 2016, 01:56 — ИА Регнум. Представители стран, участвующих в Международной конференции по климату, проходящей в Марракеше, «заняли выжидательную позицию» по отношению к планам нового президента США Дональда Трампа по выходу из Парижского соглашения, сообщает Associated Press 18 ноября.

Василий Бакшеев. Завод. 1935

Журналисты сообщают, что на конференции не было принято конкретных резолюций относительно заявлений избранного президента США, заявлявшего о грядущем выходе Соединенных Штатов из международного соглашения по ограничению выброса парниковых газов, подписанного его предшественником Бараком Обамой.

Однако большинство представителей стран-участниц конференции отметили, что подписание Парижского соглашения является «необратимым» и его соблюдение им видится обязательным для всех стран.

Так, с подобным заявлением выступили министр охраны окружающей среды Южной Африки Эдна Молева, представитель Бразилии Хосе Антонио Маркондис де Карвальо, представитель Китая Се Чженьхуа.

Известно, что одним из условий Парижского соглашения по климату является компенсация развитыми странами примерно $100 млрд для развивающихся экономик, вынужденных нести максимальные издержки от ограничения выбросов парниковых газов.

Как передавало ИА REGNUM, 16 ноября на международной конференции по климату, проходящей в Марокко в течение двух недель, президент Франции Франсуа Олланд призвал избранного президента США Дональда Трампа «уважать Парижское соглашение» и соблюдать ранее принятые обязательства по вопросам изменения климата на планете.

Однако выступление президента Франции пока остается самым «резким» по отношению к Трампу, который считает угрозу глобального потепления мистификацией, «которую выдумали китайцы с целью подорвать обрабатывающую промышленность США». Другие лидеры пока проявляют сдержанность по отношению к климатическим воззрениям нового американского лидера, избранного на пост президента США 8 ноября.