Дамаск, 18 ноября, 2016, 00:48 — ИА Регнум. Видео атаки модернизированных российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС на позиции террористов в Сирии опубликовано на портале Минобороны РФ на YouTube.

Christopher Hubenthal Бомбардировка

Самолеты нанесли удар по командным пунктам боевиков, складам с оружиеми боеприпасами, скоплениям военной техники и цеху по производству вооружения крылатыми ракетами Х-101.

Уточняется, что Ту-95МС взлетели с одного из аэродромов на территории РФ, их маршрут проходил над акваториями северных морей и Восточной Атлантики. В общей сложности они преодолели 11 тыс. км. с двумя дозаправками.

Также к нанесению ударов по боевикам привлекались корабельные истребители Су-33 тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» и ударная авиация с аэродрома Хмеймим. Ход и результаты ударов контролировались беспилотными летательными аппаратами.

Ту-95МС впервые применяются в Сирии. Ранее ракеты Х-101 запускались только с бомбардировщиков Ту-160.