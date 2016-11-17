Москва, 17 ноября, 2016, 20:02 — ИА Регнум. Член Комиссии Общественной палаты РФ по культуре Наталья Вавилова в начале слушаний, посвященных Концепции развития музейного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, обозначила большой пласт работы, который был проделан за это время: «ОП РФ провела ряд обсуждений проекта в общественных палатах регионов РФ, получив хорошие и конструктивные предложения. Это нашло отклик у общественников и профессионалов музейного сообщества».

Oprf.ru Обсуждение проекта Концепции развития музейного дела

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по культуре Андрей Ковальчук поприветствовал всех на столь важном слушании: «Разработка концепции развития музейного дела строится на основе комплексного состояния анализа состояния музеев, выявления проблем их развития и успешных практик. Стоит отметить, что концепция разрабатывается на базе документов, регулирующих современные процессы культурного развития в РФ. Это, конечно же, основы государственной культурной политики и стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года».

Генеральный директор ООО «Экокультура» Галина Зайцева поблагодарила Общественную палату РФ за участие в подготовке концепции и призвала обсуждать традиции всем музейным сообществом.

Галина Зайцева отметила, что стремительно повышающаяся линия финансирования музеев перестала увеличиваться к 2015 году. При постоянно повышающемся уровне инфляции это особенно ощутимо. Системные проблемы музеев — дефициты фондовых, экспозиционных, реставрационных помещений. Основная цель концепции — повышение как общественной, так и государственной значимости музеев. Также необходимо увеличение научной составляющей деятельности музеев, так как именно это должно значительно повысить значимость музеев. Благодаря этому культура будет интегрироваться в повседневную жизнь. Нужно укрепить профессиональное сообщество и музейные общественные организации, отмечали эксперты. Повышение роли музейных сетей в регионах — также особенно важная часть концепции развития музейной политики. Это важный фактор устойчивого развития территории, в том числе и с экономической точки зрения. Именно с помощью музеев улучшается имидж регионов и привлекаются туристы. Чтобы систематизировать работу музеев по всей стране, нужно составить глоссарий, куда будут включены общие понятия и термины, так как до сих пор представители музеев разговаривают на разных языках, что ухудшает эффективность работы. Музеи находятся в рыночных условиях, поэтому нельзя забывать об условиях современного мира. Сегодня рядом с музеем возникает слово «маркетинг», но в данном случае это не коммерческое, а социальное понятие. Это борьба за общество, за группы людей, чтобы история транслировалась из поколения в поколение. Так что необходимо изучать и этот инструментарий, отмечается в концепции.

Начальник отдела Музейного фонда РФ Департамента культурного наследия Минкультуры России Наталия Чечель указала на не самую очевидную проблему музеев: «Посещаемость не бесконечна, поэтому предстоит обсуждение документа по определению норматива потока посетителей музеев. Так как всем понятно, что бесконечно увеличить посещаемость мы не можем, это связано как с формированием государственного задания, так и с антропогенной нагрузкой на памятники. Ведь в итоге в погоне за посещаемостью мы можем утратить культурное наследие».

Заместитель председателя комитета по культуре Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александр Шолохов указал на особенную роль государства в жизни музейного сообщества: «Этот документ — не методичка для музеев, не программа задач, которую они должны самостоятельно выполнить, непонятно как. Необходимо включить государственную позицию по отношению к музеям, так как государство имеет обязательство перед культурой в целом и перед музеями в частности. Общественная палата РФ — лучшая площадка для обсуждения таких вопросов, которые требуют общего решения».

Заместитель Секретаря Общественной палаты РФ Александр Музыкантский указал на необходимость более активного пропагандирования музеев в СМИ и образовательных учреждениях: «Необходимо выделить время на телевидении, места на федеральных каналах, программы, которые будут рассказывать о музеях. Надо включать уроки в музеях в школьную программу, чтобы это стало не единичным случаем, а системой».