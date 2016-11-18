Волгоград, 18 ноября, 2016, 06:50 — ИА Регнум. «В нынешних сложных условиях Пенсионный фонд должен вести себя крайне осторожно, всем своим видом и текущей деятельностью показывая, что он экономит каждую копейку», — такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал политолог, член ревизионной комиссии регионального отделения ОНФ Константин Глушенок, комментируя намерение Пенсионного Фонда РФ потратить в текущем году 185 млн рублей на проведение информационно-разъяснительной кампании среди населения Российской Федерации.

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«То, что фонд тратит деньги на реализацию подобных контрактов, говорит о недопустимой расточительности в условия тотального, громаднейшего дефицита. Все должно быть сбалансировано, ничего не должно происходить такого внутри Пенсионного фонда, чтобы говорило о том, что честно заработанные людьми деньги текут неизвестно куда, — считает эксперт. — Каждая копейка должна быть использована бережливо».

Константин Глушенок при этом считает, что возможностей показать в публичном поле деятельность ПФР существует десятки и без значительных трат. Просто тем, «кто сейчас руководит Пенсионным фондом, нужно пересмотреть свои подходы, свою философию, оперируя этими средствами, четко понимая, откуда эти средства произошли», — полагает политолог.

Он также отметил, что нынешнюю ситуацию нельзя рассматривать через призму разового контракта. На сегодня дефицит бюджета Пенсионного фонда огромен. Отчасти это сложилось и в результате объективных причин. Так, в частности, в Волгоградской области сокращается количество рабочих мест, зарплата не повышается. Следовательно, отчисления в ПФР, когда перестали существовать десятки промышленных предприятий, которые были основными донорами для фонда, снизились, финансовое тело ПФР не увеличивается.

«Число пенсионеров растет, количество денег не растет и даже сокращается, естественно это приводит к дефициту», — добавляет эксперт.

При этом, будучи уверенным в непопулярности пенсионной реформы, той, какой она готовится стать в будущем, политолог отмечает, что при всем при этом «она должна быть абсолютно ясной, прозрачной, доступной пониманию любого пенсионера».

«С каждой проваленной реформой меньше доверия людей к этой системе, а здесь главное, чтобы отношения между государством и будущими пенсионерами по поводу пенсионных накоплений были партнерские, ясные и надолго прогнозируемые», — заключил Константин Глушенок.

Добавим, что в Волгограде региональное отделение ПФР своего здания не имеет, а располагается на нескольких этажах (с 10 по 13) в многоэтажном здании, в котором расположена и служба занятости населения, и ряд областных комитетов, а также другие организации. За период с 2001 по 2014 год отделением ПФР в регионе было построено 14 зданий районных управлений общей площадью более 8453 квадратных метры, в 25 зданиях произведен капитальный ремонт. Текущей осенью местное отделение ПРФ объявило девять тендеров на техническое перевооружение и выборочный капитальный ремонт зданий местных управлений как в районах Волгограда, так и области. Самая большая сумма, которую предполагалось потратить, — 5,4 млн рублей на устройство автоматической установки пожаротушения в Камышине и Камышинском районе. Причем этот вопрос выносился и был одобрен на общественных слушаниях, которые состоялись в конце сентября текущего года. Как пояснили ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда, фонд не первый год проводит общественные слушания в рамках строительства и реконструкции зданий районных управлений ПФР.

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В статье расходов фонда, согласно данным об объявленных конкурсах за последнее полгода, — траты на программное обеспечение, вычислительное оборудование (серверы, компьютеры) для клиентских залов, расходные и полиграфические материалы. На эти цели было запланировано потратить более 7 млн рублей. На установку пожарной сигнализации в отделения по области значилось в общей сложности почти 28 млн рублей, еще 5 млн рублей — на выборочный ремонт зданий. На проведение информационно-разъяснительной кампании по актуальным темам пенсионного и социального обеспечения в Волгограде реготделение фонда в текущем году планировало направить 87,7 тыс. рублей. В общей сложности затраты должны были составить более 60 млн рублей.

По данным на октябрь 2016 года, в Волгоградской области проживает 774 тысячи пенсионеров. За текущий год средний размер пенсий в регионе вырос в результате плановых индексаций: с февраля на 4% проиндексированы страховые пенсии неработающих пенсионеров, с апреля — на 4% социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению. С учетом таких повышений средний размер страховых пенсий по старости составляет более 12,3 тысячи рублей. С 1 августа произведен перерасчет страховой пенсии 186 тысячам работающих граждан по сведениям персонифицированного учета. Средний размер увеличения пенсии составил 139 рублей. Планируемых к трате на информационное освещение ПФР 185 млн рублей хватило бы на выплату пенсий по старости пенсионерам Волгоградской области в течение более 1,5 лет.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Пенсионный Фонд РФ намерен провести «информационно-разъяснительную кампанию среди населения Российской Федерации, посредством размещения информационно-разъяснительных видеороликов и аудиороликов ПФР на телеканалах и радиостанциях». На эти цели планируется потратить 185 млн рублей. Информация о соответствующем конкурсе на сайте госзакупок была размещена 11 ноября.