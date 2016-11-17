Екатеринбург, 17 ноября, 2016, 16:08 — ИА Регнум. Выделение средств на проведение информационно-разъяснительной кампании Пенсионного фонда России (ПФР) можно рассматривать как пример нецелевого расходования денежных средств. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили представители общественности Екатеринбурга

Pixabay.com Деньги на ветер

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«Ситуация, связанная с пиаром, по сути, пример нецелевого расходования пенсионных денег. Возможно, ПФР таким образом решил поправить свое реноме на фоне недоиндексации выплат пенсионерам и на фоне разговоров о грядущем повышении пенсионного возраста, которые воспринимаются населением негативно», — считает член Партии пенсионеров за справедливость Евгений Артюх.

С ним согласен член Общественной палаты Свердловской области, публицист Сергей Колясников. «При том, что до 2019 года заморожены накопительные части пенсий, то бишь те, что идут на будущую пенсию самого гражданина, делающего взносы, подобные расходы на пиар считаю растратой и откровенным издевательством», — заявил общественник.

По мнению Евгения Артюха, бюджет ПФР, его расходование, являются непрозрачной сферой и требуют более пристального внимания, как со стороны общества, так и государственных, прежде всего правоохранительных структур.

«Что касается необоснованных трат со стороны Пенсионного фонда, то здесь есть о чем поговорить. Во-первых, всегда нужно помнить, что деньги, которыми оперирует Пенсионный фонд России, — это в основной своей массе средства, собираемые с работодателей в качестве страховых платежей, начисляемых на зарплаты работников, и основным их предназначением является выплата пенсий пенсионерам. При этом периодически возникают скандалы с нецелевым или неэффективным расходованием этих средств со стороны как самого ПФР, так и отдельных его работников», — сообщил Евгений Артюх.

Он напомнил о том, что были случаи откровенного хищения средств у ПФР.

«Например, в 2008 году в отделении ПФР по Свердловской области пропал один миллиард пенсионных денег. Это стало возможно в связи с тем, что в нарушение действующего законодательства Свердловское отделение ПФР хранило пенсионные деньги не в учреждениях ЦБ РФ, как это предусмотрено Бюджетным кодексом, а в коммерческом банке ВЕФКО-Урал. Банк обанкротился, а хранящиеся в нем средства пропали. Тогда я, будучи депутатом законодательного собрания и руководителем регионального отделения общественной организации «Российские пенсионеры», обратился по этому случаю в ЦБ РФ и ПФР за пояснениями. ЦБ РФ подтвердило факт нарушения законодательства со стороны Свердловского ПФР, а сам ПФР прислал отписку, в которой, по сути, оправдывал действия руководителя Свердловского ПФР Сергея Дубинкина. Так как Дубинкин являлся членом регионального политсовета «Единой России», я написал письмо Владимиру Путину, который был в то время председателем правительства России. Далее последовало возбуждение уголовного дела в отношении руководства банка и руководства Свердловского ПФР. В ходе следствия выяснилось, что Дубинкин ежемесячно получал от банка от 20 до 30 тыс. долларов в зависимости от остатков на счетах. Дубинкин был осужден на 10 лет лишения свободы. Я следствием и судом был привлечен в качестве свидетеля, и представлял результаты моего общественного расследования. Справедливости ради скажу, что после ситуации с Дубинкиным Свердловский ПФР не демонстрировал фактов необоснованного расточительства», — сообщил Евгений Артюх.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, осенью 2016 года бывший глава свердловского отделения ПФР Сергей Дубинкин был условно-досрочно освобождён из мест лишения свободы. Тогда, прокуратура не стала оспаривать решение Невьянского городского суда по УДО статусного заключённого. Сергей Дубинкин был осуждён в 2011 году (находился в СИЗО с 2009 года) на 10 лет лишения свободы. Также он был приговорён к штрафу в размере одного миллиона рублей и конфискации части полученных взяток в размере 23,3 млн рублей.