Москва, 17 ноября, 2016, 15:43 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Артур Геворкян

«Сейчас Европа, Россия, Ближний Восток стоят перед новой Ялтинской конференцией», — считает доктор юридических наук, вице-президент Международной ассоциации по правам человека, политики и гуманитарным проблемам Артур Геворкян.

«Минимум через год, когда в США будет новый президент, — заявил он на Международной конференции в пресс-центре ИА REGNUM, — я предвижу, что сирийский узел будет решен. Тогда жизненным станет вопрос нового взаимоотношения Европы, Ближнего Востока и мира в целом».

По словам участника встречи, «Америка, судя по высказываниям Трампа, стала более разумной». В основном США будут концентрироваться на внутренних экономических вопросах. А в международных вопросах возможны упущения. К этому нам необходимо подготовиться и «изучить весь период с начала века по сегодняшний день».

«Рождение ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в России) — это созданные американцами партизанские антинародные движения для дестабилизации ситуации в регионе. Потому что в 90-е годы, когда Россия была слаба, они решили взять центр мира в свои руки — это Ближний Восток. Кто владеет Ближним Востоком — тот владеет миром. Самый главный здесь вопрос — конфессиональный. Пупок этого вопроса — находится там. Там сталкиваются исламизм, католицизм и христианство. Кто владеет этой ситуацией, тот владеет всем миром», — подчеркнул Геворкян.

Настало время, чтобы обратить на это особое внимание, убежден эксперт. Чем сильнее взаимоотношения России и Армении, тем сильнее влияние славянского мира на Ближнем Востоке, такое мнение высказал участник Международной конференции в Москве.

Напомним, конференция проходит сегодня, 17 ноября 2016 года, в пресс-центре ИА REGNUM. Она посвящена проблемам, связанным с ситуацией в Сирии (Алеппо), Ираке (Мосул) и на востоке Турции в свете современной внешней политики Анкары. В финале мероприятия участникам будет предложено свести высказанные идеи и оценки в итоговый документ — меморандум.